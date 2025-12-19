El detrás de escena de la energía en Argentina: 20 años de inversión y crecimiento

En la última frontera de la economía argentina, allí donde el riesgo y la inversión a largo plazo colisionan con la volatilidad del mercado, pocas trayectorias son tan representativas como la de Pampa Energía. Al cumplir dos décadas de historia, la compañía decidió romper el hermetismo corporativo habitual de la industria para revelar, desde adentro, cómo se gestaron los hitos que redefinieron el mapa energético nacional.

Bajo esta premisa nació "Pampa: 20 años de historia", un ambicioso ciclo de podcast conducido por la periodista Luciana Geuna. A través de una serie de conversaciones íntimas y un enfoque narrativo inédito, el proyecto aborda la trastienda de una organización que nació en 2005 y que, en veinte años, logró consolidarse como una pieza clave en el desarrollo soberano del país.

Resiliencia y visión: el ADN de la expansión

El primer episodio, ya disponible en Spotify, tiene como protagonista a Marcelo Mindlin. En una charla que combina visión estratégica con anécdotas de gestión, el empresario revive el nacimiento de la firma. El testimonio revela el "espíritu fundacional" de un grupo que decidió apostar por activos argentinos en un momento de máxima incertidumbre, transformando momentos críticos en plataformas de aprendizaje.

A lo largo de nueve capítulos, este ciclo de podcast reconstruye los hitos que definieron la expansión de la compañía:

La adquisición de Petrobras Argentina: un punto de inflexión que significó un salto de escala monumental y un desafío de integración cultural.

El desarrollo en Vaca Muerta : la evolución del negocio del gas y el petróleo como motor estratégico.

Consolidación eléctrica: el detrás de escena de los proyectos que sostienen la matriz energética argentina.

El factor humano detrás de los megavatios

La serie no se limita a las cifras de los balances. A través de las voces de Damián Mindlin, Ricardo Torres, Gustavo Mariani y Nicolás Mindlin, el oyente accede a una mirada 360° sobre el management: desde la toma de grandes decisiones hasta la gestión de equipos en contextos de crisis.

Además, el ciclo pone en valor el impacto social. Con la participación de Pablo Díaz y la Fundación Pampa, se explora cómo la infraestructura energética convive con el compromiso educativo y el desarrollo de las comunidades locales, un aspecto central de la visión estratégica de la compañía.

Un nuevo estándar en comunicación de negocios

Se trata de la primera producción de este estilo realizada por una empresa energética en el país. Al elegir el formato de podcast testimonial, Pampa Energía busca conectar de manera emocional con inversores, estudiantes de negocios y el público general, humanizando los grandes proyectos energéticos.

La serie continuará publicando capítulos mensualmente en Spotify, consolidándose como una bitácora esencial para entender la evolución de la energía en Argentina contada, por primera vez, en primera persona.