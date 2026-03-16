El mercado de línea blanca en Argentina suma nuevos lavarropas con tecnología de ahorro energético

El mercado de electrodomésticos en Argentina suma nuevas propuestas en el segmento de línea blanca con la llegada de lavarropas y lavasecarropas equipados con tecnología inverter y funciones orientadas al ahorro energético. La iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de la empresa argentina Solnik, especializada en la fabricación y comercialización de electrodomésticos y productos tecnológicos.

La compañía anunció la incorporación de lavarropas de las marcas Beko y Hyundai a su portafolio, consolidando así su posicionamiento en el mercado local de línea blanca.

La expansión se produce luego del desembarco en el país de Beko de la mano de Solnik, que recientemente incluyó el lanzamiento de heladeras Inverter No Frost con tecnologías HarvestFresh™ y NeoFrost™ Dual Cooling. Estos equipos están orientados a un segmento premium que prioriza eficiencia energética, sustentabilidad y conservación de alimentos en el hogar.

A partir de marzo, la empresa incorporará una nueva línea de lavarropas inverter de Beko equipada con tecnología EnergySpin, un sistema que permite ahorrar hasta un 35% de energía en todos sus programas de lavado. Los equipos combinan eficiencia energética, bajo nivel de ruido y alta durabilidad, en línea con las tendencias globales de consumo responsable y hogares más eficientes.

En paralelo, la compañía también amplía el desarrollo de la marca Hyundai dentro del segmento de línea blanca. A su actual portafolio de televisores y acondicionadores de aire, se sumarán lavasecarropas a partir de marzo, lavarropas en abril y heladeras previstas para el segundo semestre del año.

“Esta ampliación del portfolio refuerza nuestra estrategia de crecimiento en línea blanca y nos permite ofrecer a los retailers y consumidores productos con tecnología de última generación, eficiencia energética y respaldo de marcas globales”, señaló Diego Otamendi, director comercial de Solnik.

Nuevos lavarropas y lavasecarropas con tecnología inverter y ahorro energético

Entre las principales características de los nuevos equipos se destacan:

Lavarropas Beko

Tecnología EnergySpin: hasta 35% de ahorro energético en todos los ciclos

SteamCure™: desinfección profunda de alérgenos, bacterias y hongos mediante vapor

Motor Inverter

Carga frontal

Capacidad de 10 kg

10 años de garantía en el motor

Lavasecarropas Hyundai

Ciclo completo de lavado y secado en 1 hora

Tecnología Inverter

Carga frontal

Capacidad de 12 kg de lavado y 8 kg de secado

5 años de garantía

Con estas incorporaciones, el segmento de línea blanca continúa ampliando su oferta en Argentina, impulsado por la demanda de electrodomésticos más eficientes, silenciosos y duraderos. La llegada de nuevas tecnologías y la diversificación del portafolio de productos reflejan una tendencia creciente hacia hogares más inteligentes y sustentables.