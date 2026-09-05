Electrodomésticos en 24 cuotas sin interés: la propuesta que busca ganarle a las altas tasas del mercado

Comprar un electrodoméstico en la Argentina de hoy se volvió una decisión que se piensa dos veces en cualquier familia promedio. Con las tarjetas de crédito cobrando intereses cada vez más altos y los comercios achicando los planes de pago, conseguir cuotas fijas a largo plazo es casi una misión imposible. En este escenario, cualquier propuesta para financiar la compra sin letras chicas se transforma de inmediato en un alivio clave para el bolsillo.

Como respuesta a este dilema de los argentinos, la cadena de electrodomésticos Rodo y el Banco Nación armaron una alianza pensada para reactivar el consumo: vender todo su catálogo en 24 cuotas fijas y sin interés. A diferencia de las promociones comunes que pueden existir en el mercado, esta medida no se limita a un par de productos seleccionados o de baja venta, sino que cubre la góndola entera.

Cómo funciona el beneficio de tasa cero sobre el valor de lista

El dato más importante para el bolsillo es que las cuotas son verdaderamente sin interés. El Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) es de 0,00%, lo que significa que el valor que se ve en la etiqueta de contado es exactamente el mismo que se divide por 24 para pagar mes a mes durante dos años, sin techo de precio, sin gastos administrativos ni sorpresas en el resumen.

De esta manera, la financiación aplica a la totalidad de los productos comercializados, permitiendo acceder tanto a las compras grandes del hogar -como heladeras, lavarropas, televisores o aires acondicionados- como a los artículos más chicos de uso diario, entre los que se cuentan cafeteras, licuadoras y batidoras. La medida busca sostener la política habitual de la cadena de ofrecer el mejor precio de contado del mercado, pero extendiendo ese beneficio a una financiación de dos años en un momento donde el crédito se volvió especialmente caro.

Venta especial de fin de semana y aprobación de tarjeta en el acto

La oportunidad estará disponible durante este fin de semana, el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre. El beneficio se podrá aprovechar tanto de forma presencial en todas las sucursales de la cadena como a través de su canal digital en rodo.com.ar. Para las compras en el local, los clientes van a poder abonar con la tarjeta de crédito física del Banco Nación o de manera digital mediante la plataforma MODO desde la aplicación BNA+.

El detalle que elimina la traba más habitual en este tipo de campañas es que no se exige ser cliente previo de la entidad bancaria: las personas que no tengan la tarjeta del Banco Nación van a poder tramitarla en el acto dentro de cualquiera de las sucursales de RODO. Una vez aprobada en el momento, la tarjeta queda habilitada de forma instantánea para realizar la compra en el lugar y acceder a las 24 cuotas sin interés, eliminando demoras y permitiendo que cualquier consumidor acceda al beneficio sin trámites previos.

En un contexto económico donde cuidar el presupuesto familiar exige afinar el lápiz, la iniciativa se presenta como un alivio concreto para quienes necesitan renovar el equipamiento de la casa. Con la posibilidad de diluir el gasto en dos años, acceder a precios de lista reales y gestionar el crédito en el instante, el fin de semana se transforma en una oportunidad estratégica para ganarle a las tasas del mercado y equiparse sin pagar de más.