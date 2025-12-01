lunes 01 de diciembre de 2025
En imágenes: así fue la impactante fiesta de Pampa Energía por sus 20 años

La compañía, uno de los actores clave del sector energético nacional, celebró dos décadas de trayectoria con un evento masivo en el Hipódromo de Palermo que reunió a empleados, familias y autoridades de todo el país. La fiesta se extendió por más de ocho horas con un line up de cinco bandas en vivo.

Pampa Energía, uno de los actores protagónicos del sector energético argentino, celebró sus 20 años de historia con un evento de gran magnitud en el Hipódromo de Palermo. La celebración, que se extendió por más de ocho horas, convocó a más de 3.500 personas entre empleados, familiares, autoridades e invitados especiales, transformándose en una de las fiestas corporativas más importantes del año.

El principal motor del festejo fue el reconocimiento al trabajo y la consolidación de la empresa a lo largo de sus dos décadas. Bajo el lema “Los sueños cuando crecen se convierten en orgullo”, la compañía destacó el crecimiento impulsado por su equipo y reafirmó su posición como un jugador clave en la matriz productiva nacional.

Un encuentro federal, figuras del espectáculo y un show de ocho horas

La convocatoria tuvo un fuerte carácter federal: para asistir al encuentro, más de 1.200 personas que trabajan en los activos de Pampa en distintas provincias del país viajaron especialmente a Buenos Aires. La masiva concurrencia buscó celebrar el hito de las dos décadas de trayectoria.

La jornada ofreció un amplio despliegue de entretenimiento, conducido por dos figuras reconocidas del espectáculo: Fernando Dente y Laurita Fernández.

El plato fuerte de la noche fue el line up musical. La celebración contó con la presencia de cinco bandas en vivo de renombre nacional: Estelares, Los Tipitos, Kevin Johansen, Turf y Virus. La música se extendió hasta la madrugada, cerrando con el set del reconocido DJ Fer Palacio.

Fotos: el festejo de Pampa Energía por sus 20 años en el Hipódromo de Palermo

Marcelo Mindlin y Miguel Ángel Broda.
Damián Mindlin, Ricardo Torres, Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani. Socios fundadores de Pampa Energía.
Marcelo y Nicolás Mindlin. 
Marcelo Mindlin y su esposa Mariana; Damián Mindlin y su esposa Karina, Gustavo Mariani y su esposa Mariana. 
Marcelo y Damián Mindlin junto a Eyal Sela, Embajador de Israel en Argentina. 
Ricardo Torres, Gustavo Mariani, Marcelo Mindlin, Esteban Trebuq y Damián Mindlin. 
María Laura Santillán. 
Jorge Fontevecchia. 
Marcelo, Ricardo y Alejandro Bercovich
Gustavo y Marcelo con Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería. 
Marcelo y Antonio Laje. 
Cecilia Boufflet y Marcelo Mindlin. 
Ricardo, Gustavo y Marcelo junto a María Tettamanti, secretaría de Energía de la Nación. 
Marcelo y Mariana Mindlin junto a Marcelo Longobardi y su esposa. 
Ricardo Torres y su esposa. 
Gustavo Mariani, Ricardo Markous (Tecpetrol), Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Daniel Ridelener (TGN) y Gustavo Gallino (YPF). 

 

Ariel Sbdar de Cocos Capital 
Marcelo y Damián Mindlin junto a Jorge Sapag. 
Marcelo y Damián Mindlin junto a Hernán Lacunza. 
Los socios de Pampa junto a Carlos Melconian. 
Marcelo y Damián Mindlin junto a Javier Timerman. 
Marcelo junto a Luis Galli de Newsan. 
Alejandro Catterberg.
Marcelo Bonelli. 
Ricardo Torres, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin, Eduardo Elstain (IRSA), Damián Mindlin y Gustavo Mariani.
Marcelo y Gustavo junto a Manuel Santos de Uribelarrea (MSU)
Kevin Johansen. 
Estelares. 
Laurita Fernández y Fer Dente, conductores del gran evento. 
Turf. 
Los Tipitos. 
DJ Fer Palacio 
Virus. 
