Estrategias de inversión en pesos y dólares: cómo hacer rendir tu dinero hoy con el respaldo de ICBC

En un escenario donde el dinero pierde valor si no se mueve, ICBC impulsa un enfoque de inversión basado en la planificación, el asesoramiento experto y el uso de herramientas digitales. Cada vez más personas buscan cómo hacer rendir su dinero, pero el verdadero desafío no está en el acceso a productos financieros, sino en construir una estrategia sólida y sostenible en el tiempo.

Invertir dejó de ser una práctica exclusiva de especialistas para convertirse en una necesidad concreta. La sobreinformación, la volatilidad del mercado y las decisiones impulsivas suelen jugar en contra, por lo que ordenar las finanzas personales se vuelve un paso clave para evitar errores y mejorar resultados.

De la intuición a una estrategia: el enfoque de inversión de ICBC

Uno de los errores más frecuentes entre quienes comienzan a invertir es hacerlo sin un objetivo definido. No es lo mismo destinar dinero para un gasto cercano que planificar a largo plazo, ni tampoco asumir el mismo nivel de riesgo en cada caso.

Por eso, toda estrategia eficiente parte de tres variables clave: el horizonte de inversión, el perfil de riesgo y la necesidad de liquidez. Cuando estos factores no están alineados, aparecen decisiones erráticas como entrar y salir del mercado sin planificación, concentrar riesgos o perseguir resultados inmediatos.

Bajo esta lógica, ICBC desarrolló soluciones que permiten ordenar las decisiones desde el inicio. Los Fondos Alpha Planeamiento, por ejemplo, ofrecen una alternativa para invertir en un único instrumento que ya se encuentra diversificado según el perfil del inversor. A su vez, las carteras o mix de inversiones combinan activos como bonos, acciones y fondos en proporciones definidas por especialistas, con el objetivo de equilibrar riesgo y rendimiento.

“La parte más difícil no es invertir, es decidir cómo combinar los activos. Eso es lo que resolvemos desde el banco”, explican desde ICBC.

Qué hacer con pesos y dólares en el contexto actual

Otro de los grandes interrogantes es cómo gestionar el dinero del día a día. Muchas veces, el sueldo recién acreditado o los fondos destinados al corto plazo quedan inmovilizados, lo que en un contexto inflacionario implica una pérdida constante de valor.

Para estos casos, existen alternativas que permiten integrar la inversión a la vida cotidiana. Opciones como Alpha Pesos, con rendimiento diario y disponibilidad inmediata, o Alpha Ahorro, con liquidez en 24 horas, buscan darle movimiento a esos fondos sin resignar accesibilidad.

Dentro de las alternativas más tradicionales, el plazo fijo sigue ocupando un lugar relevante para quienes priorizan la previsibilidad. En ICBC, esta opción permite hacer crecer el dinero de forma simple y segura, con tasas competitivas y la posibilidad de conocer de antemano cuánto se va a ganar según el monto y el plazo elegido. Además, se puede constituir de manera ágil desde Online Banking o ICBC Mobile Banking, con montos iniciales accesibles desde $1.000 y plazos desde 30 días.

La operatoria combina practicidad y flexibilidad, ya que puede gestionarse de forma 100% digital o en sucursal, acompañando las distintas necesidades de cada usuario.

En el caso de los dólares, el escenario también cambió. Si bien siguen siendo una referencia de ahorro, ya no alcanza con mantenerlos inmovilizados, ya que también están expuestos a la inflación internacional. Por eso, crece el interés por alternativas que permitan generar rendimiento en moneda dura.

Entre ellas se encuentran instrumentos como Alpha Dólar, fondos con exposición regional como Alpha Latam, o las Obligaciones Negociables, que permiten invertir en empresas y obtener intereses. Incluso existen opciones de gestión activa, como Alpha Retorno Total, que buscan oportunidades en distintos contextos de mercado.

El valor del asesoramiento en decisiones financieras

Más allá de las herramientas disponibles, uno de los diferenciales clave sigue siendo el acompañamiento profesional. Invertir no se trata solo de elegir productos, sino de entender riesgos, evitar errores comunes y sostener una estrategia en el tiempo.

En este sentido, el rol del asesor resulta central para definir el perfil del inversor, ordenar la cartera, evitar decisiones impulsivas y ajustar la estrategia según el contexto. “La ganancia más inteligente no es la más alta, es la que podés sostener sin sobresaltos”, destacan desde el banco.

A la par, la tecnología cumple un rol cada vez más relevante como facilitador. A través de ICBC Mobile Banking es posible operar fondos, bonos, acciones, dólar MEP y Cedears, integrando la gestión financiera en una misma plataforma. Sin embargo, el foco no está únicamente en la facilidad operativa, sino en combinar esa accesibilidad con asesoramiento experto.

Errores comunes y una tendencia que se consolida

A pesar de la mayor accesibilidad al mundo de las inversiones, persisten errores clásicos como la falta de diversificación, la búsqueda de ganancias rápidas, la venta impulsiva ante caídas del mercado o el seguimiento de recomendaciones sin comprender los riesgos.

A esto se suma el crecimiento de estafas que prometen rendimientos irreales. “No existen soluciones mágicas. Si parece demasiado fácil, probablemente no sea real”, advierten desde ICBC.

En paralelo, se consolida una tendencia de fondo: cada vez más personas dejan de limitarse al ahorro y comienzan a invertir. En ese camino, el diferencial no está solo en el acceso a productos, sino en cómo se construye una estrategia sólida.

Con una propuesta que combina alternativas en pesos y dólares, gestión profesional, acceso digital y asesoramiento personalizado, ICBC busca posicionarse como un actor clave en este proceso.

En un escenario donde el dinero quieto pierde valor, invertir deja de ser una opción para convertirse en una decisión necesaria. La diferencia, cada vez más, está en cómo se hace.