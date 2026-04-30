Estrategias de inversión: las claves de ICBC para tomar mejores decisiones y proteger el capital

El éxito de una estrategia financiera depende, en gran medida, de la capacidad para transformar el ahorro en una planificación constante. En un mercado con múltiples alternativas, elegir el camino adecuado requiere de criterios claros y un soporte técnico permanente. Para profundizar en esta mirada, Darío Zabuski, experto en inversiones de ICBC, analiza las claves para construir una cartera sólida y obtener resultados que sean sostenibles en el tiempo.

A través de canales digitales y una gestión simplificada, ICBC busca que cualquier persona pueda organizar su capital con herramientas claras y el respaldo constante de especialistas.

-Perfil: Hoy invertir dejó de ser algo exclusivo de especialistas. ¿Qué cambió para que cada vez más personas busquen la forma de hacer rendir su dinero?

-Darío Zabuski: Los períodos de inflación alta o muy alta de los últimos años ayudaron a entender la necesidad de invertir el dinero con el objetivo de, al menos, no perder poder de compra. Este aprendizaje fue duro, pero ha quedado incorporado y ya la gran mayoría de las personas entiende la importancia de mantener el dinero invertido.

-P: En el contexto actual, ¿por qué ya no alcanza solamente con ahorrar y se vuelve necesario invertir?

-DZ: Ahorrar está relacionado con “guardar” mientras que invertir es hacer crecer estos ahorros. La necesidad está de la mano de la inflación que nos va quitando poder de compra a medida que pasa el tiempo. Si no invertimos lo que vamos ahorrando cada día que pasa, rendirá cada día menos.

-P: Desde ICBC sostienen que “invertir mejor no es hacer más operaciones, sino tomar mejores decisiones”. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?

-DZ: Muchas veces nos encontramos con la creencia de que “cuanto más hago mejor” y eso no es necesariamente cierto en inversiones. Nuestro objetivo es que nuestros clientes logren resultados sostenibles en el tiempo buscando la eficiencia riesgo retorno. Esto se logra definiendo una estrategia y respetándola, evitando ir cambiando de activos constantemente siguiendo supuestas oportunidades de mercado. No quiere decir que la estrategia sea rígida, hacemos revisiones periódicas (generalmente trimestrales) donde aplicamos sintonía fina para que la estrategia se mantenga óptima.

-P: ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales para armar una estrategia de inversión eficiente?

-DZ: El primero está relacionado con lo que venimos charlando, la disciplina. Acá podemos sumar la paciencia como concepto clave relacionado con el tiempo ya que una buena estrategia de inversión requiere de tiempo para mostrar sus resultados. En segundo lugar lo que se denomina asset allocation o asignación de activos, es decir, que porcentaje asignó a cada tipo de activo (renta variable, renta fija, tasa, etc). Esta asignación incide mucho más en los resultados que la acción o bono puntal que elijo.

Por último y se desprende de lo anterior, una buena diversificación acorde al perfil del cliente. Lo bueno para los inversores es que toda la parte compleja de armar una estrategia de inversión la resolvemos nosotros. Solo tienen que elegir el perfil y la moneda.

-P: ¿Qué errores son más frecuentes en quienes comienzan a invertir?

-DZ: En general lo primero que vemos es que concentran todo en un único producto sin diversificar. Esto es totalmente entendible porque suelen empezar por productos de muy baja volatilidad con los que se sienten cómodos. El problema es que muchas veces mantienen esta estrategia por mucho tiempo lo que suele no ser eficiente.

El rol de los especialistas para sostener el plan de inversión

Pasar de una inversión inicial a un esquema más sólido requiere dejar atrás la idea de concentrar todo el capital en un solo lugar. Una vez que se identifican los errores más típicos, el siguiente paso es entender cómo el acompañamiento técnico ayuda a estabilizar la cartera. En este sentido, Zabuski explica que contar con una mirada externa y profesional permite que el plan de inversión se mantenga firme más allá de los movimientos diarios del mercado.

-P: ¿Qué rol cumple el asesor financiero y por qué es clave para sostener una estrategia en el tiempo?

-DZ: El rol del asesor es muy importante ya que nos da una visión objetiva y profesional de las alternativas. Es una mirada que permite clarificar las ideas evitando las cuestiones más emocionales que muchas veces juegan en contra. En ICBC contamos con un equipo de expertos en inversiones que están disponibles para ayudar en la toma de decisiones a los clientes que puedan necesitarlo. De esta manera contás con el asesoramiento para conocer qué opción es mejor para cumplir tus objetivos.

-P: Para alguien que recién empieza, ¿qué alternativas simples ofrece hoy ICBC para dar el primer paso?

-DZ: Siempre es oportuno empezar a paso firme, con productos conservadores y simples. En el caso de pesos tenemos Inversión Fácil donde la plata genera rendimiento y la tenemos disponible siempre incluso los fines de semana y feriados. De esta manera lograrás resultados sin perder la posibilidad de usarlo cuando quieras.

Para los dólares el producto es ALPHA Dólar, un fondo de muy bajo riesgo con acreditación online, es decir, en el momento que lo necesitas los dólares se acreditan en tu cuenta (dentro de los horarios bancarios). Lo importante es arrancar y empezar a ver los resultados. Una vez que nos sentimos más seguros es el momento de pensar en alguna alternativa adicional. El mejor momento para invertir fue ayer, el segundo es hoy.

-P: ¿Cómo ayudan soluciones como los Fondos Alpha o las carteras diversificadas a ordenar las decisiones de inversión?

-DZ: Aportan soluciones profesionales que pueden ser usadas por todos los tipos de inversores, desde los más sofisticados a los menos. Con estos productos todos tienen acceso a productos administrados profesionalmente.

-P: ¿Qué recomendaciones darían tanto para quienes tienen pesos disponibles como para quienes mantienen dólares sin invertir?

-DZ: Que empiecen a invertir hoy, el dinero no invertido pierde poder de compra. Y no solo los pesos, lo mismo pasa con los dólares. Cada día que pasa cuenta. Pueden empezar con los productos más simples y de muy bajo riesgo como Inversión Fácil o ALPHA Dólar. Lo hacen directo por los canales digitales. Si prefieren y quieren sentirse más seguros, tenemos un equipo de expertos en inversiones para que se saquen todas las dudas y den el primer paso.

-P: En un mercado de inversiones con múltiples opciones, ¿cuál es el diferencial de ICBC en su propuesta de inversiones y acompañamiento al cliente?

-DZ: La diferencia en inversiones la tenes cuando logras que confíen en vos. Eso lo hemos logrado y lo seguimos logrando a través de productos destacados, herramientas de autogestión y especialmente de nuestro equipo de expertos que están a disposición para ayudar en la toma de decisiones. Acá me gustaría aclarar que este equipo está formado por profesionales de dedicación exclusiva a inversiones dando un servicio realmente diferencial. Y si hablamos de confianza decir que somos el banco más grande del mundo no está demás.

En definitiva, el éxito de una inversión depende de la constancia para sostener un plan definido a largo plazo. Con herramientas digitales de fácil acceso y un equipo de expertos a disposición, ICBC simplifica el proceso para que cualquier persona pueda comenzar a invertir con seguridad. Lo importante es dar el primer paso: en un escenario donde el dinero quieto pierde valor, empezar hoy es la decisión que marca la diferencia.