Fabián Kon: el CEO que impulsa el rol del crédito y busca consolidar una Argentina estable

Fabián Kon lidera el banco privado más importante del país y, tras la integración de las operaciones locales del HSBC, el Banco Galicia no solo amplió su estructura, sino que asumió el reto de acompañar a empresas, emprendedores y familias en una nueva etapa del sistema financiero. “El rol de los bancos en cualquier economía desarrollada es central. El crédito es lo que adelanta la calidad de vida”, explicó el CEO en exclusiva con Ceferino Reato en CEOTalks.

Durante años, la inestabilidad monetaria y la inflación extrema redujeron al mínimo la capacidad de los bancos para dar préstamos. Kon recuerda que a fines de 2024 el crédito apenas representaba el 5% del PBI, un piso histórico frente a Chile, que supera el 90%, o Brasil, con más del 60%. El representante de Galicia explica que sin moneda sólida nadie quería tomar préstamos en pesos y el crédito privado prácticamente desapareció.

Kon reconoce que el equilibrio fiscal fue de los logros de la actual gestión, lo que permitió que los bancos redujeran drásticamente su exposición al Estado y retomaron la financiación al sector privado. Galicia ya canaliza préstamos a pymes, exportadores, energía y agro. “Hoy volvimos a trabajar de bancos”, afirma, destacando el crecimiento de las hipotecas, las opciones de inversión y los créditos para consumo.

La estrategia de la entidad apunta también a sectores clave de la economía: agro, energía, automotriz y consumo masivo. En todos ellos, Galicia despliega especialistas que conocen en detalle la lógica de cada sector, consolidando la confianza con sus clientes. En el campo, por ejemplo, los oficiales de crédito son ingenieros agrónomos que dialogan de igual a igual con los productores.

Kon plantea un desafío mayor para el futuro de los bancos en Argentina: consolidar un mercado de crédito profundo y sostenible. Para eso, el CEO de Galicia insiste en la necesidad de crear mecanismos de securitización hipotecaria, como ocurre en mercados desarrollados. “Lo que me gustaría ver como legado es un mercado de crédito funcionando a pleno, en una Argentina con moneda estable. Cuando logremos defender la estabilidad como un valor social, todos vamos a vivir mejor”, proyecta.

Con más de 25 años de trayectoria en el sector y al frente de la mayor entidad privada del país, Fabián Kon expone su mirada que combina la prudencia del sector bancario con la visión de largo plazo: que la economía argentina logre estabilidad, crecimiento del PBI per cápita y un sistema financiero que cumpla su verdadero rol de motor del desarrollo.