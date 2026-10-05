Fabric Sushi en la noche del Caras Moda: la experiencia nikkei que disfrutaron los famosos en Artlab

La presentación de las colecciones primavera-verano de Caras Moda en el espacio de Artlab, en pleno corazón de Palermo, marcó un hito en la agenda cultural porteña. Al reemplazar la pasarela convencional y los asientos fijos por una muestra inmersiva articulada a través de pantallas a gran escala, proyecciones digitales y obras visuales y sonoras, el evento propuso una forma libre y contemporánea de habitar el diseño argentino. En ese marco, donde todas las disciplinas dialogaron en paridad, la gastronomía ocupó un rol protagónico como pilar sensorial de la cita.

Ahí es donde Fabric Sushi se destacó como main sponsor, traduciendo esa libertad conceptual en un servicio de alta cocina nikkei de primer nivel. Con una atención constante a través de bandejeos, la firma agasajó de manera fluida y personalizada a las más de 200 personas presentes, entre celebrities, diseñadores, referentes de la industria. De esta manera, mientras los invitados recorrían las distintas instalaciones artísticas, disfrutaron de un catering sumamente distinguido, ágil y sofisticado que acompañó a la perfección la sofisticación de la noche.

Alta cocina nikkei y maridaje de vanguardia

La selección servida durante la velada fue un reflejo fiel de la identidad de Fabric Sushi: una fusión armónica entre la precisión de la técnica japonesa y la expresividad de los sabores peruanos. Con una cuidada materia prima como eje central, las celebridades disfrutaron de piezas exclusivas, tiraditos con salsas de firma y rolls insignia elaborados con cortes de pescado de máxima frescura.

La propuesta buscó equilibrar texturas crujientes, notas ahumadas y toques cítricos, ofreciendo bocados ligeros pero de gran impacto en el paladar, ideales para acompañar el ritmo dinámico de la exhibición. El concepto gastronómico funcionó también como el gran catalizador social en Artlab. Entre proyecciones que multiplicaban el movimiento de las modelos y sets de música envolvente, las estaciones de degustación se convirtieron en la parada obligada para distenderse, brindar y conversar sobre la noche.

El broche de oro para una velada histórica

La presencia de Fabric Sushi en el encuentro de CARAS MODA reafirma el compromiso de la marca con las expresiones más innovadoras de la cultura y la moda local. Al asociarse a iniciativas que desafían los formatos tradicionales, la etiqueta de gastronomía nikkei continúa consolidándose como la opción predilecta para acompañar los acontecimientos más destacados del circuito VIP porteño, demostrando que la búsqueda de la excelencia, la estética refinada y la constante reinvención son valores compartidos tanto en la alta costura como en la alta cocina. Un maridaje que terminó de sellar el éxito de una velada inmersiva pensada para disfrutarse con todos los sentidos.