Finanzas a Mano: la plataforma gratuita para jóvenes que enseña a manejar el dinero desde el celular

La educación financiera es una práctica vital para comprender nuestra propia economía y tomar decisiones financieras pensadas. En Argentina, el 70% de los jóvenes reconoce no saber cómo administrar su dinero, mientras que el 60% de ellos asume informarse financieramente a través de contenidos vistos redes sociales. Frente a este contexto aparece “Finanzas a Mano”, una plataforma gratuita para acompañar a las nuevas generaciones a tomar decisiones económicas conscientes e informadas.

Esta iniciativa, desarrollada por Galicia en alianza con Eidos Global y con certificación oficial de la Universidad de Buenos Aires (UBA), propone un recorrido virtual, asincrónico y accesible desde cualquier dispositivo para que los jóvenes puedan aprender desde donde estén y a su propio ritmo.

El objetivo de Finanzas a Mano es claro: acercar conocimientos clave sobre el uso del dinero, el ahorro, la prevención de estafas digitales y el presupuesto personal, en un lenguaje sencillo y adaptado a los consumos culturales actuales.

7 de cada 10 jóvenes no saben cómo administrar su dinero

La propuesta combina videos breves, ejercicios interactivos y desafíos prácticos. Además este programa cuenta con el beneficio de contar con el apoyo de un tutor pedagógico generado con inteligencia artificial, que guía a los usuarios a lo largo del proceso de aprendizaje y ayuda a reforzar los contenidos clave.

“Hoy muchos jóvenes reciben consejos financieros desde redes sociales. Lo que falta es formación real, confiable y accesible. Finanzas a Mano llega para cerrar esa brecha, acompañarlos y darles herramientas para su autonomía”, explicó Constanza Gorleri, Gerenta de Sustentabilidad de Galicia.

Además del enfoque digital, Finanzas a Mano forma parte de una estrategia integral con impacto federal. Este año, Galicia estima alcanzar a más de 25.000 jóvenes en todo el país, a través de múltiples acciones simultáneas:

El lanzamiento de la Red de Multiplicadores de Educación Financiera, con más de 120 personas voluntarias que dictan talleres presenciales en escuelas y organizaciones sociales de 17 provincias.

La renovación de la alianza con Fundación Conciencia, para llevar talleres educativos a colegios de distintas regiones, con contenidos que abordan también problemáticas emergentes como la ludopatía digital y las inversiones de alto riesgo.

Finanzas a Mano se realizó con los conocimientos y experiencias de voluntarios y voluntarias de Galicia para realizar contenido cercano y relevante para los jóvenes.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Galicia con la inclusión financiera, la autonomía económica y la educación con mirada federal, poniendo herramientas al alcance de quienes empiezan a tomar decisiones que marcarán su futuro.

Podés acceder a Finanzas a Mano haciendo click aquí.