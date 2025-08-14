Galicia, elegido Mejor Banco del país en los Premios Fortuna 2025

Galicia fue reconocido como el Mejor Banco de Argentina en los Premios Fortuna 2025, distinción entregada el 12 de agosto durante la 20ª edición del evento. El reconocimiento fue entregado por Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, y recibido por Fabián Kon, CEO de Galicia, consolidando la posición de la entidad como referente del sector financiero argentino.

La mención a Galicia refleja no solo su solidez institucional, sino también su compromiso con ofrecer productos y servicios innovadores, una atención cercana a sus clientes y una gestión que combina eficiencia con visión a largo plazo.

El liderazgo y la cercanía con el cliente, las claves del reconocimiento

Luego de recibir el premio, el CEO de Galicia agradeció y mencionó su significado para la institución. “Es un orgullo, es un reconocimiento de la comunidad, para una tarea muy importante que los bancos hacemos para muchos millones de clientes”, expresó Fabián Kon.

Kon destacó que su diferencial como entidad financiera es la cercanía que mantienen con los clientes: “Ser cercanos implica hoy el uso de tecnología, que la gente tenga disponibles sus aplicativos cada día, que tenga respuesta 24/7, que pueda responder a su necesidad de todos los días. Creo que eso es lo más importante que hace que el cliente esté satisfecho”.

El acceso al crédito como motor del desarrollo económico

El representante de Galicia también resaltó las acciones que el banco lleva adelante como impulsar créditos para emprendedores, proyectos de vivienda, inversión y ahorro. A su vez, remarcó la necesidad de contar con estabilidad fiscal y reglas de juego claras para favorecer el crecimiento del país.

En su discurso, Fabián Kon hizo especial hincapié en el rol del crédito como una de las necesidades más importantes de los argentinos dentro del sistema financiero. “La mayor demanda de Argentina va a ser el crédito. Los créditos para emprendedores, para empresas y para individuos es lo que la Argentina necesita en esta etapa. Tenemos que trabajar fuerte a partir de condiciones económicas estables para que el crédito sea un árbitro”, expresó tras recibir el reconocimiento empresarial.

Si bien el sistema financiero es una arena muy competitiva, la demanda de crédito es tan grande que todos vamos a estar trabajando para satisfacer.

Innovación tecnológica y transformación digital, una de las claves para mantenerse en la vanguardia

“Hoy el mundo tecnológico avanza a una velocidad que la gente necesita resolver en forma inmediata cualquier necesidad a través de la tecnología"

La innovación fue una de las características que consagró a Galicia como Mejor Banco en los Premios Fortuna 2025. Su CEO explica que para alcanzar los objetivos esperados en tecnología debieron “transformarse de pies a cabeza para poder hacer que todos seamos desarrolladores de tecnología”.

Eduardo Escasany, el Premio Fortuna a Empresario del Año

Eduardo Escasany, presidente del Grupo Galicia, fue reconocido con el Premio Fortuna 2025 al Empresario del Año, junto a Rubén Cherñajovsky y Jorge Brito. Este reconocimiento destaca su liderazgo y visión estratégica en el sector financiero argentino.

Escasany fue fundamental en la consolidación del Grupo Galicia como un ecosistema financiero integral, integrando entidades como Banco Galicia, Naranja X, Galicia Seguros, Galicia Asset Management, Inviu y Galicia Securities. Su enfoque en la innovación y la transformación digital permitió al grupo ofrecer soluciones financieras modernas y accesibles para personas, pymes y grandes empresas.

Organizados por la revista Fortuna de Editorial Perfil, los Premios Fortuna se consolidan como una de las distinciones más relevantes del mundo empresarial argentino. Cada año destacan a las empresas más destacadas por su desempeño, innovación y aporte a la economía del país, convirtiéndose en un punto de encuentro de líderes, empresarios y representantes de las compañías más influyentes.