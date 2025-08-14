Grupo Mendizábal, Stanley y el ritual del mate: la fórmula que ganó el Premio Fortuna a la Gestión Empresarial y Posicionamiento de Marca

La noche porteña vistió de gala a la Bolsa de Comercio, que volvió a abrir sus puertas para uno de los encuentros más esperados por el mundo empresarial: la vigésima edición de los Premios Fortuna. Entre trajes oscuros, brillos, brindis y conversaciones que mezclaban cifras con visiones de futuro, una distinción se llevó miradas y aplausos: el Premio a la Gestión Empresarial y Posicionamiento de Marca para el Grupo Mendizábal. La compañía, artífice del desembarco y consolidación de marcas globales en la Argentina con Stanley como estandarte, sumó así un nuevo capítulo a una historia que combina intuición comercial, olfato de tendencias y una buena dosis de riesgo calculado.

En un salón colmado de referentes corporativos, el fundador y director ejecutivo, Facundo Mendizábal, recibió el galardón y lo definió como algo más que un logro institucional: “Representa un reconocimiento de un trabajo de muchos años. Es un reconocimiento a esto que nos pasa mucho de ir caminando por la calle y ver la cantidad de productos que nosotros hemos traído a Argentina y que hoy forman parte de la diaria de todos. Desde la lactancia, el tomar mate… De alguna manera, aportamos para que el ritual tenga otro lugar”.

Con más de medio siglo de trayectoria y un equipo que supera el centenar de colaboradores, el Grupo Mendizábal se presenta como un hub de capitales 100% argentinos, especializado en posicionar, distribuir y comercializar productos de marcas reconocidas a nivel mundial. En su historia reciente figuran nombres como Philips-Avent, Chicco y Stanley, así como la adquisición, en 2023, de la operación local de la marca alemana de productos de escritura y arte edding.

Consultado sobre las claves para alcanzar este reconocimiento, Mendizábal no dudó: “Considero que los productos y la forma en la que el equipo del Grupo Mendizábal hizo para que el consumidor se apropiara de los mismos es lo que hoy tiene resultado y por el cual nos están reconociendo”.

Ese vínculo con el consumidor se refleja especialmente en el fenómeno Stanley en el país. La marca, que lleva una década bajo el ala del grupo, logró una conexión particular con la cultura local: “Me parece que se dieron dos cosas muy importantes: la necesidad de valorizar el ritual del mate y que haya un producto que fuese el vehículo para que el consumidor pueda demostrar el valor que para él ya tenía ese ritual. Fue esa conexión en el momento justo de un producto adaptado al mercado local”.

La distinción llegó justamente en un momento de expansión: “Mañana estamos abriendo una tienda en Alto Palermo Shopping y vamos a terminar el año con más de diez tiendas de productos Stanley al consumidor directo”, adelantó Mendizábal, proyectando un crecimiento que combina la construcción de marca con la experiencia de compra personalizada.