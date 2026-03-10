Guido Messi, Head of Institutional Sales de Ripio: “Para ser una empresa cripto tenés que ser sólido, fresco y con la cabeza abierta"

El sector de los criptoactivos evoluciona a escala global, registrando un histórico de crecimiento exponencial durante los últimos años y marcando la cancha dentro de las fracciones financieras más conservadoras. Desde Estados Unidos, nombrando al frente de sus carteras económicas a referentes pro Bitcoin y formados académicamente en el mercado de activos digitales, hasta la dimensión de usabilidad que comenzó a tener mucha más presencia en la vida cotidiana de los inversores.

Fundada en 2013 por Sebastián Serrano, Ripio es una de las compañías fintech referentes en el mercado local y extranjero. Guido Messi, Licenciado en Economía de la Universidad Católica de Buenos Aires y Head of Intitutional Sales de Ripio, explica en diálogo con Perfil la evolución y crecimiento de la moneda, la madurez de la industria y analiza a blockchain como la columna vertebral del sector.

-Perfil: Ripio es una de las compañías pioneras en el sector de criptoactivos en Argentina, ¿qué análisis hacen de estos años y el momento que atraviesa la industria?

-Guido Messi: Ripio tiene ya 13 años en el mercado. Diría que ha sido una historia de entrepreneurs, primero porque es una empresa que sigue siendo liderada por Sebastian Serrano, y cuando el founder que tiene el ADN entrepreneur sigue dirigiendo la empresa, ese ADN se mantiene. Para ser una empresa cripto y blockchain, tenés que ser sólido, mantenerte fresco y con la cabeza abierta. Sigue siendo una industria en la que nada está ya tan sólido como para decir "esta industria de acá a 100 años existe". Es una industria que sigue buscando su espacio y creciendo a veces a los codazos, a veces a los abrazos. Pero también es una industria en la que sin la robustez de todos los esquemas de seguridad y staff, te la pegas.

Al momento de hablar del ADN de la cultura entrepreneur, Guido hace referencia al concepto con el que los founders, puntualmente en industrias de alta volatilidad como la fintech, miran el futuro, encaran desafíos, toman decisiones y arriesgan: “Todas esas cosas son muy notables. Si bien Ripio es una empresa grande y tiene mucha trayectoria, el management es muy de carne y hueso, donde vos lo ves hiperpresente en todos lados, tomando decisiones. Tanto Sebastian como los otros C-Levels manejan la empresa como les gusta hacer a ellos y creo que esa también es una de las claves de por qué en estos años la empresa ha tenido este nivel de madurez. Cuando vos como empresa querés ser maduro, te concentras mucho en el aspecto financiero, en el aspecto de seguridad y en el aspecto operativo. Yo asocio mucho la madurez en ese tipo de actividades dentro de la empresa. Por otro lado, aparece la innovación”.

P.: El 2025 fue un año bisagra para la industria cripto. Desde sectores muy tradicionales de las finanzas que pasaron a invertir en este terreno a la fuerte consolidación de las stablecoins, ¿se puede afirmar que se está entrando en una etapa de mayor madurez operativa por encima de la especulación?

G.M.: Es verdad, 2025 fue un gran año para la industria cripto. Cuando nosotros miramos fuera de Argentina, aparece Estados Unidos como centro financiero del mundo. Y EE.UU., con este nuevo gobierno, ha encarado el tema cripto. Eso se plasmó en dos leyes, la Clarity Act (Digital Asset Market CLARITY Act) y la Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act). En la industria cripto siempre se hablaba de la necesidad de una regulación, y ahí te das cuenta del poder de tener un regulación pro business y cómo te ayuda. El año pasado, para todo lo que son emisores de stablecoins se dio muchísima más claridad con respecto a qué normas seguir y cómo ir hacia adelante con esto. Y 2025 en Argentina también fue muy importante, porque se normó todo lo relacionado con la tokenización de activos del mercado de capitales, Argentina ahí apretó el acelerador y fue para adelante sin miedo, Roberto Silva y todo el equipo de la CNV. Que no solo tenemos un diálogo bárbaro, sino que tienen una cabeza muy preparada para decir “probemos y no hagamos locuras". Y eso para el mundo entrepreneur es música para los oídos.

“Tether, que emite USDT, es aproximadamente el séptimo acreedor del tesoro de Estados Unidos; por lo tanto, esta industria ha llegado a unos números importantes. Eso pasa porque el producto es muy bueno. Estas dos leyes le dan un marco muy fuerte”.

Argentina, polo tecnológico y talento for export

Mundialmente, Argentina es distinguida por ser un gran semillero de empresas unicornio. En el caso de la industria fintech, además se destacó por ser un país pionero en la región a partir de la aparición de compañías insignia como Mercado Pago, Ripio y Lemon Cash, que comenzaron sus operaciones en forma local y rápidamente escalaron hacia el resto del mercado regional, logrando así compañías de talento for export y contribución a la adaptabilidad de las plataformas.

“Tiene que ver con la famosa economía del conocimiento. Argentina es espectacular en eso. Además, en la industria cripto somos recontra pioneros”, explica Messi al respecto del talento argentino en fintech y asegura: “Tenemos 40 argentinos que han sido no solo de los early adopters de Bitcoin, sino que han creado las herramientas y han modificado el protocolo”.

Reforma laboral y custodia de fondos: lo que dejó el debate en función de billeteras virtuales

P.: Este mes se sancionó la nueva ley de modernización laboral, aunque finalmente no se habilitó la posibilidad de percibir los haberes en una cuenta fintech, por fuera del sistema bancario tradicional. ¿Qué lectura acerca de esto hacen desde Ripio?

G.M.: La industria cripto siempre se presentó como otra alternativa. Nosotros somos clientes también del sistema financiero, no estamos para nada en contra. Pero somos otro camino. Es verdad que la industria cripto siempre tuvo de cara al usuario este concepto de “vos elegí”, teniendo en cuenta que no hay una sola manera de hacer todo, hay distintas formas. Y algunas son híbridas. Porque una billetera virtual en realidad no es un producto cripto, es un producto más del lado financiero. No existían las billeteras virtuales cuando Ripio arrancó, cuando empezó la regulación sobre billeteras virtuales, dijimos: “Este es un productazo financiero. Abracémoslo porque esto nos va a ayudar”.

Desde Ripio, además hacen hincapié en la maduración que alcanzó la industria y las billeteras virtuales como producto en sí: “Hoy la industria de billeteras virtuales en Argentina está recontra madura como para atender este producto. Habría que ver qué está pensando el Banco Central respecto de estas cosas, pero me hubiera gustado verlo. Además, le hubiera agregado competencia a todo el mercado financiero”.

P.: ¿A qué factores atribuyen la tendencia que cada vez más empresas y gobiernos elijan diversificar parte de sus reservas en criptoactivos?

G.M.: Bien dicha la palabra tendencia. Porque “tendencia” te da esta sensación de que no es una lanchita que cambia mañana de rumbo. El mundo, creo que desde la crisis del 2008, ha crecido en sus agregados monetarios más allá de lo que nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, Estados Unidos con estos 37 trillones y déficits fiscales enormes. Japón, 200% de deuda PBI. Europa, con una deuda significativa. La verdad es que son estas cosas que de repente te das cuenta que antes un millonario era una persona pesada. Hoy tenés que ser un billonario. Es muy difícil en los activos financieros refugiarte de la inflación. La inflación es demoledora. Cuando haces cualquier tipo de proyección de renta fija, la inflación se termina comiendo mucho de lo que es la protección y la generación de tu capital en el largo plazo. Todos estos líderes están sentados arriba de patrimonios gigantescos que tienen que hacer que no pierdan su poder adquisitivo. En ese sentido, la verdad es que Bitcoin es un activo espectacular, nadie lo puede manipular. Funciona sin que el gobierno se meta. Cuando quieren intervenir, no pueden intervenir. Es muy robusto. Lo que hicieron, tecnológicamente, es espectacular.

“Es importante tener una cabeza bitcoiner, porque uno de los peores errores que podés cometer es todos los días ir y fijarte cuánto vale. Sobre todo si lo compraste para tenerlo durante 20 años. ¿Qué te importa lo que vale dentro de 20 minutos? Lo único que va a hacer es volverte loco, equivocarte y terminar vendiendo”

P.: Este verano, para los argentinos que vacacionaron en Brasil volvió a ser Pix una de las formas de pago más elegidas. ¿Considerás que el sistema es la puerta de entrada para los usuarios promedio al universo cripto?

G.M.: Te diría que este es un nuevo caso del mundo financiero y el mundo cripto juntándose. PIX es una innovación del Banco Central de Brasil, no tiene mucho que ver con cripto. Entonces, por un lado, tenés la parte financiera. Por otro lado, si estás en Ripio podés tener pesos, Bitcoin, Ethereum, USDT. Esa es la parte de la billetera virtual. Para generar esta transacción hay un término en el mundo cripto que se llama el stable sandwich. El stable sandwich usa una stablecoin en el medio. Entonces, de pesos a USDT y de USDT a reales. Ese riel es instantáneo, muy rápido.

Una stablecoin propia, desarrollo tecnológico y eficiencia, el foco 2026 de Ripio

Entre las novedades de producto que la compañía presenta este año, el foco seguirá en expandir el segmento B2C a B2B, apostar por el desarrollo tecnológico y la eficiencia de los productos. “A través de los partners vamos creciendo mucho. Es muy relevante el tema de infraestructura. Cuando haces bien la infraestructura, te das cuenta de que es muy importante que puedas dar ese servicio, porque es muy específico el mundo cripto. Somos el partner de Mercado Pago en toda Latinoamérica. Y Mercado Pago quiere que lo hagamos nosotros porque nosotros tenemos esa especialización. Y es importante que la empresa que tiene esa especialización, flexibilidad, seguridad y el know-how lo lleve adelante”, sostiene Messi. Y asegura que en un periodo de dos años, Ripio tendrá infraestructura para 60 millones de usuarios y, eventualmente, 100 millones de usuarios en toda Latinoamérica.

Parte de ese desarrollo también se apoya en la experiencia que Ripio adquirió trabajando con Mercado Pago en la región. Según explica Messi, la compañía es la encargada de emitir la stablecoin que utilizan en Brasil, México y Chile, lo que implicó desarrollar toda la infraestructura tecnológica, legal y financiera necesaria para operar ese tipo de activos a gran escala. “Ese proyecto nos dio el know-how para entender cómo se emite una stablecoin y cómo funciona operativamente”, señala.

En Brasil, por ejemplo, el sistema de cashback de Mercado Pago funciona sobre esa moneda digital, en un esquema que —según describe— es “operativamente muy demandante” por el volumen de transacciones que maneja. Esa experiencia, agrega, fue clave para que Ripio pudiera trasladar ese conocimiento al desarrollo de nuevas soluciones dentro del ecosistema cripto latinoamericano.

-P: De cara a 2026, ¿en qué proyectos están trabajando hoy desde Ripio y cuáles creés que pueden marcar una diferencia dentro del ecosistema cripto?

-G.M.: En Ripio lanzamos seis stablecoins latinoamericanas: wARS, wBRL, wMXN, wCOP, wPEN y wCLP, que son monedas locales tokenizadas y pensadas para operar completamente on-chain. La idea es que los usuarios no tengan que manejarse únicamente con stablecoins atadas al dólar, sino que puedan tener exposición directa a su moneda local dentro del ecosistema cripto, con mayor usabilidad cotidiana.

Este desarrollo apunta a bajar a cripto del lugar de la inversión pura y llevarlo al uso diario: pagos, transferencias y operaciones on-chain con referencia local. Además, buscamos que estas stablecoins no funcionen sólo dentro de la plataforma, sino que tengan pools de liquidez on-chain y puedan integrarse al ecosistema, permitiendo que los usuarios operen directamente desde distintas aplicaciones o protocolos, manteniéndose siempre on-chain.

