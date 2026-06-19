Historia, tecnología de vanguardia y gastronomía de élite: cómo es la experiencia de dar el "sí" en el Palacio Reconquista

El mercado de las bodas de alta gama en Buenos Aires exige, cada vez más, propuestas integrales donde los novios puedan resolver todo en un solo lugar y con el máximo nivel de excelencia. Quienes se casan hoy ya no buscan un salón tradicional: priorizan la ubicación estratégica, la ambientación sofisticada, la gastronomía de primer nivel y, por sobre todo, una experiencia tecnológica y de entretenimiento que sorprenda a sus invitados. En ese exigente escenario, el Palacio Reconquista emerge como el destino más exclusivo de la ciudad, fusionando la majestuosidad de su infraestructura con servicios comerciales de élite.

Uno de sus grandes fuertes operativos es su accesibilidad y su cercanía con puntos clave de la ciudad. El palacio se encuentra a metros de la emblemática Basílica Nuestra Señora de la Merced, facilitando el traslado inmediato de los invitados tras la ceremonia religiosa. Asimismo, su conexión directa con la red de hotelería internacional de Microcentro cierra el círculo de comodidad, sumando un beneficio exclusivo: al contratar el servicio premium a cargo del Faena Catering, los novios tienen incluida su noche de bodas en el icónico hotel para coronar una jornada perfecta.

Cómo toda la tecnología de A+V Tech, los DJs y ambientadores exclusivos transforman el salón principal en una experiencia única

El corazón del palacio es su imponente salón principal de 700 metros cuadrados. Con una escala monumental que supera los ocho metros de altura sin columnas, el espacio ofrece una libertad total para el desarrollo de ambientaciones vanguardistas, permitiendo desplegar desde imponentes arreglos florales suspendidos hasta puestas en escena tridimensionales de gran impacto visual.

Sin embargo, el verdadero diferencial para una fiesta inolvidable radica en su propuesta técnica. El Palacio Reconquista está completamente equipado por A+V Tech, la firma líder que aporta lo último en tecnología audiovisual, pantallas de alta definición, sistemas de sonido e iluminación arquitectónica diseñados específicamente para el lugar. Esta alianza, combinada con la participación de DJs exclusivos y ambientadores de primer nivel, garantiza una experiencia de entretenimiento de máxima potencia.

De las propuestas Kosher al menú del Faena catering: una cocina que se adapta a todos los paladares del evento.

La flexibilidad culinaria es otro de los pilares que definen el perfil del espacio. Con menús adaptados a diferentes perfiles, el palacio cuenta con la capacidad operativa para ofrecer un servicio Kosher premium, garantizando una cocina que cumple estrictamente con los estándares y supervisiones de la colectividad bajo una atención personalizada.

El secreto del subsuelo y el respaldo de una propuesta integral

Uno de los puntos clave en la dinámica del evento ocurre en el subsuelo, donde se conservan las históricas bóvedas de seguridad del edificio original. Este espacio, hoy reconvertido en The Wine Bank, combina el valor patrimonial de la antigua sede bancaria con una propuesta experiencial única dentro del recorrido del evento. Las imponentes estructuras de acero pesado dejaron de ser sectores estáticos de valor histórico para transformarse en uno de los rincones más exclusivos y sorprendentes del Palacio Reconquista.

Durante la primera etapa de la noche, la atmósfera íntima y la arquitectura singular de The Wine Bank se convierten en el escenario elegido por muchas parejas para realizar su sesión de fotos o protagonizar el emotivo momento del First Look. Más avanzada la madrugada, el sector se transforma operativamente en un bar oculto, donde los invitados descienden para disfrutar de una exclusiva barra de coctelería de autor en un entorno que conserva intacta la mística de la antigua institución financiera.

Con este factor sorpresa y avalado por haber recibido convocatorias de alta gama como las galas de CARAS Moda, el Palacio Reconquista consolida su formato llave en mano para el segmento premium. De este modo, la tecnología de vanguardia provista por A+V Tech, la gastronomía a cargo del prestigioso Faena Catering y la versatilidad de las plantas del edificio se alinean para dar una respuesta integral a las exigencias actuales del mercado de eventos.