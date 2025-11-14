Innovación, talento y propósito: los ganadores que marcaron la edición 2025 de NAVES Argentina

Banco Macro y EmprendeIAE, el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, celebraron una nueva edición de NAVES Argentina 2025, donde se distinguieron los proyectos más innovadores del país. El evento, realizado en Torre Macro, contó con la participación de Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita de EmprendeIAE, y Francisco Muro, Gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro, quienes destacaron el impacto del programa en la formación y el crecimiento de los emprendedores argentinos.

Previamente, los participantes presentaron sus proyectos ante un jurado especializado en el campus del IAE Business School, en Pilar. Tras las exposiciones, se seleccionaron los ganadores en las tres categorías del certamen: Idea de Negocio, Empresa Naciente y Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha. La evaluación consideró oportunidad, propuesta de valor, modelo de negocio, innovación, complementariedad del equipo y escalabilidad. Para cada categoría se diseñaron rúbricas específicas que permitieron valorar de manera justa el grado de avance de cada iniciativa.

La edición 2025 reunió a 1.810 proyectos inscriptos, de los cuales 28 llegaron a la gran final. Los ganadores recibieron financiación a tasa preferencial, capacitación ejecutiva en el IAE, asesoramiento legal, créditos en AWS y otros beneficios orientados a potenciar el crecimiento de sus negocios. Previo a la entrega de premios, Silvia Torres Carbonell, llevó adelante una entrevista a Pamela Scheurer, cofundadora de Nubimetrics y participante de NAVES Federal 2016, quien compartió su recorrido emprendedor, el crecimiento de su compañía y el impacto del programa en sus primeras etapas.

“Cada año se vuelve a producir la magia de NAVES —afirmó Torres Carbonell—. Acompañamos a emprendedores de todo el país que, con su esfuerzo y pasión, se transforman en empresarios que crean valor y construyen un mejor futuro para nuestra sociedad”.

En diálogo exclusivo con Perfil, Francisco “Pancho” Muro destacó el balance positivo de la nueva edición de NAVES Argentina, que este año reunió 1.810 inscriptos y más de 600 proyectos en la etapa de formación. “Como cada vez que termina NAVES, el balance es muy positivo; los proyectos son de muchísima calidad”, aseguró.

El ejecutivo subrayó además la importancia de la alianza de más de una década entre Banco Macro y el IAE Business School, que permitió federalizar el programa y ampliar su alcance en todo el país. “En once años pasaron por NAVES 8.600 proyectos y 15.900 emprendedores. Hoy vemos ganadores de Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Mendoza o Chubut: esa difusión federal se la dio Macro”, remarcó.

Consultado sobre las claves que diferencian a los proyectos que logran escalar, Muro mencionó factores como la tecnología, el compromiso del equipo y el potencial del mercado, además de la escalabilidad. Y de cara al futuro, reafirmó el compromiso de la entidad con el ecosistema emprendedor: “Nuestro propósito es que los argentinos piensen en grande. NAVES es una herramienta concreta para que eso ocurra”. Finalmente, dejó un mensaje para quienes recién comienzan: “A los emprendedores les aconsejo que se inscriban en NAVES. Les da herramientas, conocimientos y conexiones: es todo ganancia y cero pérdida para cualquier proyecto”.

Proyectos ganadores de NAVES Argentina 2025: Categoría Idea de Negocios

En primera instancia, en la Categoría Idea de Negocio, se premiaron las propuestas que presenten ideas innovadoras con alto potencial de desarrollo, orientadas a resolver problemáticas reales a través de tecnología, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio. Dentro de este marco, el primer puesto fue para Energy Value de la ciudad de Buenos Aires.

Cada día se desperdicia energía renovable por limitaciones en la red eléctrica que impiden su despacho, afectando la rentabilidad de los generadores. Actualmente, no existen soluciones viables: ampliar infraestructura es lento y costoso, y las baterías no resultan rentables. En Energy Value, se utiliza tecnología Al para identificar los puntos críticos de ineficiencia en la red y desplegar allí nodos de minería de Bitcoin. Estos permiten monetizar esa energía de manera instantánea con ingresos diarios y pagos automáticos vía Blockchain, eliminando intermediarios e incertidumbre.

El segundo puesto para esta categoría se lo llevó Terra Visión de la provincia de Chubut y Kloth de la provincia de Buenos Aires. Terra Visión emplea drones con sensores e inteligencia artificial para optimizar las inspecciones en infraestructura de Oil & Gas y energía, reduciendo costos, riesgos y mejorando el mantenimiento. Kloth crea un aditivo textil biodegradable inspirado en la seda de araña que reemplaza los contaminantes PFAS, ofreciendo una alternativa sustentable y eficiente mediante biología sintética y fermentación de precisión.

Proyectos ganadores de NAVES Argentina 2025: Categoría Empresa Naciente

En esta categoría se reconocieron emprendimientos que ya dieron sus primeros pasos en el mercado y buscan consolidar su modelo de negocio mediante innovación y tecnología.

Es por ello que el primer puesto se lo llevó XSAM de la Provincia de Buenos Aires. Proponen un servicio satelital de monitoreo predictivo de infraestructuras basado en tecnología radar, enfocado en detectar deformaciones milimétricas antes de que se conviertan en colapsos. La propuesta se basa en tres pilares que permiten reducir costos significativamente y ampliar el acceso a esta tecnología:

-Observación focalizada: dirigida a estructuras específicas para optimizar el uso de recursos.

-Uso de componentes comerciales: para fabricar satélites de bajo costo sin sacrificar calidad.

-Automatización con IA: para programar órbitas, procesar imágenes y generar alertas tempranas.

En lo que respecta al segundo puesto, el lugar lo ocupó CheckHome, la primera empresa argentina especializada en inspección y diagnóstico integral de propiedades. Su servicio apunta a brindar transparencia y seguridad en operaciones inmobiliarias mediante revisiones técnicas exhaustivas —más de 200 puntos críticos por vivienda— realizadas por inspectores con certificación internacional InterNACHI.

La propuesta incluye casas, departamentos, oficinas y fábricas, y busca profesionalizar un rubro clave para compradores e inversores.

Proyectos ganadores de NAVES Argentina 2025: Categoría Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha

Fracking Design, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se consagró como ganadora en la categoría Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha por su propuesta de triple impacto que combina innovación, sustentabilidad y diseño. La empresa transforma residuos industriales, principalmente big bags de arena descartadas por la industria petrolera, en accesorios de diseño premium como mochilas, bolsos y carteras.

A través de un proceso de reciclaje innovador, las big bags se convierten en una tela reutilizable, resistente y de alta calidad, que se combina con cuero de descarte proveniente de curtiembres. Fracking Design trabaja junto a talleres sociales y proveedores sustentables, generando empleo y reduciendo la huella de carbono. Su modelo impulsa la moda circular como una alternativa atractiva y responsable, con planes de expansión internacional para validar su propuesta en nuevos mercados.

Por su parte, con 15 años de trayectoria y más de 8.000 productos vendidos, Toribia Choque obtuvo el segundo lugar consolidándose como una empresa referente en la Economía del Conocimiento, integrando arte, diseño, tecnología y sustentabilidad. Nacida como una marca de calzado orientada a la estética funcional, evolucionó hacia una plataforma creativa que hoy se ubica en el punto de encuentro entre arte, lujo y triple impacto.

Su modelo de negocio se fue perfeccionando con el tiempo, adaptándose a las tendencias del mercado sin perder su identidad artística. Toribia Choque representa el espíritu de la innovación local con una mirada sostenible, combinando propósito, diseño y producción responsable.

“Desde hace 11 años trabajamos en forma conjunta con EmprendeIAE potenciando el espíritu emprendedor de la Argentina. A lo largo de estos años hemos conocido a miles de personas de todo el país, con sus ideas, sueños y proyectos, que en muchos casos se vuelven realidad”, sostuvo Maricel Carreti, Gerente de Sustentabilidad y Gestión Social de Banco Macro.

Menciones especiales: los proyectos que impulsan la inclusión laboral y la gestión sostenible del ambiente en Argentina

Además de los proyectos ganadores, el jurado otorgó menciones especiales a iniciativas que se destacaron por su impacto social y ambiental, reflejando el compromiso de NAVES Argentina con un desarrollo emprendedor más inclusivo y sostenible. Estas propuestas abordan problemáticas clave del país desde la innovación y la acción comunitaria.

Por un lado, se encontraba Mujeres en Obra de la provincia de Santa Fe, por Impacto Social. Se trata de una cooperativa que promueve la inclusión laboral de mujeres y disidencias en la construcción, ofreciendo servicios técnicos con perspectiva de género. Se especializa en energías renovables y desarrolla el programa Mujeres Solares, que brinda formación práctica y comunitaria en instalación de termotanques solares.

La segunda mención especial fue para el Proyecto Arborix Management de la provincia de Misiones, por Impacto Ambiental. Una plataforma digital para la gestión sostenible del patrimonio forestal, que integra GIS y sistemas ERP para planificar y monitorear actividades como plantación, poda y cosecha. Facilita la trazabilidad y conservación mediante herramientas móviles para el relevamiento de datos y el seguimiento ambiental.

Otra de las iniciativas que tuvieron lugar en esta edición de 2025 fue la incorporación del Premio “Andrés Jara”, en homenaje a un destacado emprendedor de la comunidad NAVES y del ecosistema emprendedor argentino, cofundador de Nubimetrics. El reconocimiento celebra a los proyectos que reflejan los valores que definieron su legado: resiliencia, compromiso, impacto y espíritu emprendedor.

El galardón fue otorgado a devFactory, de la provincia de Mendoza, una plataforma SaaS impulsada por inteligencia artificial que busca simplificar la gestión de las PyMEs a nivel global. Su solución reemplaza los tradicionales y costosos sistemas ERP por una herramienta todo-en-uno, que integra finanzas, inventarios, ventas y recursos humanos. Con un onboarding de apenas 45 minutos y un asistente conversacional disponible en WhatsApp y web, devFactory automatiza procesos, predice flujo de caja, alerta quiebres de stock y detecta anomalías para potenciar la eficiencia empresarial.

“Lo más potente de NAVES está en su dinámica: cuando los emprendedores de todo el país se encuentran —sea en un aula, un campus o un espacio virtual— se genera una energía única. Llegan con ilusión, debaten, se desafían y construyen juntos. Ese intercambio nos permite transformar la innovación en soluciones humanas que mejoran la vida de usuarios, clientes, pacientes y, sobre todo, la de ellos mismos”, explicó Fausto García, Director de EmprendeIAE.

Desde 2015, la alianza estratégica con Banco Macro permitió la expansión federal del programa, que ya impulsó a más de 8.640 proyectos y formó a más de 15.900 emprendedores en todo el país. Durante estos 11 años de trabajo conjunto, Banco Macro financió el 100% del programa, fortaleciendo el entramado productivo nacional y acompañando el crecimiento de los emprendedores argentinos.

Sobre los organizadores

Banco Macro es el banco privado con mayor red de sucursales del país, con más de 550 puntos de atención y 8.700 colaboradores que trabajan para impulsar el desarrollo local y acompañar a las comunidades en todo el territorio argentino.

Por su parte, el IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral, cuenta con más de 120.000 ejecutivos formados en 50 países y es la única institución argentina con la Triple Corona de acreditaciones internacionales (EQUIS, AMBA y AACSB), reconocimiento que la ubica entre las mejores del mundo en educación ejecutiva.

En conjunto, ambos impulsan NAVES Argentina, el programa de formación y acompañamiento a emprendedores del Centro de Entrepreneurship del IAE, que desde 1999 promueve el desarrollo del ecosistema emprendedor nacional mediante capacitación, mentorías y acceso a redes de inversión.