Julián Sanclemente, founder de Alprestamo: “La deuda te puede salvar de un bache, pero el crédito también sirve para apalancarse y crecer”

Era 2009 y el mundo se adentraba en una de las crisis económicas más crudas originada por la quiebra de Lehman Brothers, que desencadenó una recesión de escala global. En Argentina, gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y en aquel momento comenzó en el país un quiebre financiero luego de varios años de crecimiento y estabilidad, lo que obligó a redefinir el modelo económico. Julián Sanclemente, CEO y founder de Alprestamo, tenía 21 años, jugaba al rugby en el Club San Carlos y decidió pedir un préstamo para realizar una gira deportiva por Sudáfrica.

Aquel recuerdo del primer préstamo y el sacrificio por pagar cada cuota inspiraron a Julián a crear Alprestamo, la fintech de expansión regional que tiene como objetivo funcionar como un marketplace de acceso al crédito. “Yo creo que no solamente fueron las ganas o la necesidad de que realmente las finanzas estén más descentralizadas. En el año 2009 nos íbamos a ir de gira de rugby con mi club y yo tenía un trabajo normal. Entonces tomé un crédito para irme a la gira con mis amigos. Y tardé cuatro años en pagar ese crédito. Me dolió un montón porque las tasas eran altísimas y eso fue un desencadenante en mi vida”, explica Sanclemente.

Perfil: Alprestamo está próximo a cumplir 10 años, ¿qué análisis hacen de todo este tiempo?

Julián Sanclemente: Creo que el mundo cambió mucho en los últimos diez años, no estábamos acostumbrados a pagar todo a través del teléfono y usar el dinero digital. Los bancos y las entidades financieras se manejaban mucho más con el efectivo y creo que en estos últimos años, a través de las diferentes plataformas y billeteras digitales, cambió mucho el mundo. Cambió mucho no sólo acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica. No solo eso pasó, sino que las entidades financieras empezaron a entender que la única forma de poder llegar a mayor cantidad de personas era abriendo sus motores de riesgo. Cuando arrancamos, pedirle a un banco o una entidad financiera que abra su motor de riesgo para poder tener una calificación en tiempo real del usuario, que sepamos si el usuario es sujeto a un crédito, sujeto a una tarjeta de crédito de forma instantánea a través de una conexión API, eso era ciencia ficción. Y hoy en día es un commodity.

P.: Comentás la maduración al respecto de la oferta que le ofrecen a los usuarios y la posibilidad que estos tienen de evaluar cada alternativa. Esto está muy vinculado con la educación financiera, ¿cómo trabajan desde Alprestamo en este aspecto?

J.S.: Creo que la educación financiera es algo que debería estar en las escuelas ya. Antes hablar de finanzas era solamente para la gente que estaba en Wall Street, y creo que también el argentino en sí se fue educando a los golpes con respecto a las finanzas. Todos los procesos inflacionarios que hemos tenido en la historia en Argentina nos han ayudado a entender sobre finanzas. Veíamos que cada peso que dejábamos en nuestra caja de ahorro se depreciaba, veíamos que cada peso que dejábamos en la caja de ahorro perdía valor frente a una posible devaluación del dólar. Ahora somos profesionales de inflación.

“Hay que empezar a explicar educación financiera desde edades tempranas. Porque hoy en día no solamente tenemos que trabajar, sino que ya no nos alcanza con trabajar, ganar nuestro sueldo y ahorrar”.

Contexto financiero: Argentina se enfrenta a los niveles de mora más altos desde el pico post-convertibilidad

En lo que va del 2026, Argentina alcanzó un récord histórico en los niveles de mora de los usuarios con entidades financieras. Se calculó un aproximado del 5% para el segmento de banca tradicional y alrededor de 25% para crédito tomado con empresas fintech y billeteras virtuales. Estos índices aparecen en el marco de un momento atravesado por la licuación del salario real, altas tasas de interés y uso de crédito para consumos de primera necesidad.

P.: Según datos oficiales, en los primeros meses del 2026 hay una mora de aproximadamente un 25% en los préstamos dentro del sistema financiero, ¿Qué evaluación haces de esta situación y cuál crees que será el panorama en los próximos meses?

J.S.: La verdad que es un contexto muy complejo. Estamos en puntos de mora históricos, y más en el segmento fintech. Creo que la mora se da porque hubo un overshooting, o un gran apetito de colocación a fines del 2024. Y no solo pasó eso, sino que también es un contexto donde la inflación empezó a caer, donde los sueldos no se empezaron a ajustar de tal forma, pero los servicios y el costo de vida sí se empezó a elevar. Esas dos cosas se están dando en Argentina y por eso hoy en día hay una gran mora que realmente preocupa. Es un contexto muy complejo, entendemos que el pico de la mora ya llegó, empezó a bajar.

“Para una persona que antes de repente sacaba un crédito pero tenía una inflación del 30% intermensual, 300% anual, la cuota se diluía con la inflación. Porque sabía que cada dos o tres meses le subía en el sueldo un 30%. Hoy en día no está pasando eso, sigue subiendo el costo de luz, el costo del colectivo, el costo del subte, y hay un montón de costos que hoy en día empiezan a impactar realmente sobre el sueldo de la gente”.

P.: En los próximos meses, ¿hay una tendencia a que se siga intensificando la estabilización en este sentido?

J.S.: Estamos empezando a ver una baja en el porcentaje de mora, entonces creemos que también en ese sentido se va a estabilizar más el mercado, porque como siempre en Argentina somos un electrocardiograma donde en el 2024 se fue la flecha por arriba, empezaron a colocar y hoy en día de repente vemos que las variables de lo que es la colocación de crédito sigue bajando, o sea cuando vos ves lo que fue los créditos personales de marzo en comparación con abril sigue cayendo y eso también se da por este crecimiento de la mora y obviamente porque los bancos son más restrictivos a la hora de prestar plata. También ahí hay otro problema más, porque los bancos tienen que salir a prestar plata, sí o sí, no es más como quizás fuera el 2023, donde la tesorería del banco ganaba mucho, hoy en día hay que reinventarse y entender que el margen y la ganancia de las entidades financieras va por la colocación de crédito.

El impacto del crédito en el mercado latinoamericano: los factores detrás de la alta demanda

En la última década se intensificó la demanda de crédito en la región. Un desencadenante impulsado por el endurecimiento de las políticas bancarias tradicionales, el crecimiento de las fintech como espacios de inclusión financiera y las brechas estructurales presentes en el continente.

P.: ¿Cómo fue evolucionando el perfil de los usuarios en los últimos años y qué ven en esos datos con respecto al uso del crédito?

J.S.: Nosotros con Alprestamo operamos en seis países de Latinoamérica, en diez años abrimos en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina y en Uruguay. La demanda de crédito a nivel latinoamérica siempre es muy alta, las personas siempre están buscando crédito, tanto sea un crédito hipotecario o un crédito de uso personal.

P.: Desde una perspectiva sociológica, ¿Por qué crees que sea ese factor con tanto fuerza en Latinoamérica?

J.S.: Cuando se analiza el crédito privado tomado de las personas sobre el PBI, por ejemplo en Argentina estamos al 8%, estamos muy abajo. En Chile están al 120%, en Estados Unidos 110%, en Uruguay están al 30%. Cuando ves la capacidad, en definitiva podría crecer. La deuda te puede salvar de un bache, pero también muchas veces el crédito sirve para apalancamiento, sirve para crecer, sirve para desarrollarse. Creo que Latinoamérica siempre fue un territorio donde el crédito tuvo muy poca penetración y cuando analizas los números macro de la población del continente, ves que el 40% solamente tiene acceso al crédito, no acceso a una cuenta bancaria o a una fintech o una wallet, sino que solamente el 40% puede tener una tarjeta de crédito, pagar Netflix con tarjeta de crédito, pagar Spotify con tarjeta de crédito o ir al supermercado y comprar unos zapatos en cuotas, solamente el 40% de la población tiene acceso a eso. Es una brecha enorme. Si esta variable se analiza mirando a Europa o a Estados Unidos te das cuenta que tenemos mucho para crecer. Por eso la demanda del crédito es muy grande en Argentina y en Latinoamérica.

P.: Lanzaron junto a Equifax el proyecto “Ponete al día”, que busca educar a la gente con respecto a la mora y brindarles opciones de asesoramiento, ¿Cómo nació la iniciativa?

J.S.: Con Equifax venimos trabajando ya hace ocho años aproximadamente. Cuando un usuario entra Alprestamo y completa sus datos, nosotros para entender el perfil crediticio, lo escoreamos con Equifax, entonces obtenemos muchas variables financieras para saber a qué banco derivarlo. Ese proceso nos sirve mucho para entender el comportamiento de los usuarios. Cuando veníamos observando algún proceso posible de incremento en la mora, decidimos desarrollar un producto que sea como un marketplace, como es Alprestamo pero en verdad para recuperar el crédito. El objetivo es acercarle a las personas que quieren pagar una plataforma donde poder entender el total de la deuda y ver cual es la capacidad de quita ofrece el banco. Es un proyecto al que vemos con muy buenos ojos.

P.: Culturalmente, ¿Por qué factores Argentina tuvo una adopción tan rápida de las plataformas de fintech y que este segmento haya ganado en tiempo récord la confianza de los usuarios?

J.S.: Qué gran pregunta, no sé cómo responder porque quizás soy muy subjetivo a la hora de responder. En Latinoamérica había un público que hoy en día no estaba siendo atendido por los bancos, donde quizás los bancos en su capacidad de operar estaban desatendiendo un segmento de la población que era con capacidad de tomar un crédito, con capacidad de tomar una tarjeta de crédito, con capacidad de tener una cuenta. Antes tener una cuenta en un banco tradicional era un logro, y hoy en día tener una cuenta es más un derecho que todo el mundo tiene.

P.: ¿Cuál es la proyección a futuro que tienen desde Alprestamo? ¿El plan es seguir expandiéndose en el mercado latinoamericano?

J.S.: Tenemos un roadmap de expansión bastante divertido y bastante desafiante también. Estamos operando ahora en seis países, de acá al 2030 queremos operar en 10 países de Latinoamérica. Estamos abriendo República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y Panamá, que sería lo que es Centroamérica. Creo que un poco el desafío que estamos trabajando desde Alprestamo es en crear ese ecosistema financiero para que una persona de repente pueda satisfacer su necesidad de sacar una tarjeta de crédito black o cualquier otro producto con nosotros, y también si es una pyme, pueda entender que hay un montón de bancos, entidades financieras que le quieren asignar algún tipo de producto financiero a esa empresa.