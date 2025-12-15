Llega a la Argentina Beko, una nueva generación de electrodomésticos: más eficiencia, tecnología, sustentabilidad y diseño para el hogar

La marca número uno de electrodomésticos en Europa llega a la Argentina con una nueva selección de productos. Beko, reconocida globalmente por su innovación, su enfoque en la sustentabilidad y su presencia en más de 140 países, desembarca en el país de la mano de Solnik, compañía local especializada en la fabricación y comercialización de electrodomésticos.

Con 46 fábricas en 14 países y un fuerte compromiso con el desarrollo de productos sostenibles, Beko se posiciona como una marca premium orientada a consumidores que buscan eficiencia, tecnología y sustentabilidad dentro de su hogar. Desde diciembre, sus productos comenzarán a estar disponibles en las principales cadenas de retail y también en la tienda oficial de Mercado Libre.

“Estamos muy orgullosos de poder traer a la Argentina productos de esta calidad y ser socios estratégicos de una marca de renombre internacional”, destacó Abel Picchio, CEO de Solnik. “Beko lidera las ventas en países como Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido, por lo que nos complace poder acercar la calidad y la tecnología más avanzada en productos para el hogar a los consumidores locales”.

Heladeras con tecnología HarvestFresh: el primer lanzamiento en Argentina

En su primera etapa dentro del país, la marca presentará sus heladeras Inverter No Frost equipadas con la innovadora tecnología HarvestFresh, un sistema que reproduce el ciclo solar a través de luces de tres colores (amanecer, mediodía y noche) con el objetivo de prolongar los nutrientes y vitaminas de frutas y verduras por más tiempo.

Este diferencial convierte a esta línea en una aliada para quienes buscan una alimentación más saludable sin resignar frescura. Además de esta tecnología central, las nuevas heladeras Beko incorporan:

NEO Frost Dual Cooling : Sistema No Frost total que descongela automáticamente y mantiene niveles óptimos de humedad para conservar mejor los alimentos.

Cajón Everfresh+: Un compartimento especial que permite mantener frutas y verduras frescas hasta 30 días, gracias al control preciso de humedad y temperatura.

Equipamiento premium: Estantes de vidrio templado con resistencia de hasta 25 kg

Iluminación LED de bajo consumo

Modo Vacaciones, que permite apagar solo la heladera manteniendo activo el freezer

Cuáles son las nuevas heladeras que llegan a la Argentina

Con las incorporación de HarvestFresh en el mercado de electrodomésticos, las heladeras que se suman a las propuestas para los consumidores se posicionan en dos modelos: 401 L Black Inox, en color negro y con freezer superior y 375 L Inox, con estetica de acero inoxidable y freezer inferior. Además, ambas heladeras No Frost cuentan con 10 años de garantía en el motor ProSmart Inverter, más 24 meses por cualquier desperfecto técnico.

Cuáles son los próximos lanzamientos que llegan al país

Tras el desembarco de las heladeras, Beko ampliará su presencia con una segunda etapa de productos para los hogares argentinos.

Lavarropas Inverter con EnergySpin

Estos lavarropas cuentan con tecnología que permite ahorrar hasta 35% de energía gracias a movimientos específicos del tambor que aceleran la disolución del detergente, logrando resultados impecables con menos calor y un funcionamiento silencioso.

“La función de estos productos garantizan resultados de lavado impecables con menos calor, minimizando el consumo de energía en los programas de uso frecuente”, explicó Diego Otamendi, gerente comercial de Solnik.

Línea de cocción completa

A partir de diciembre también llegarán:

Anafes eléctricos de inducción, vitrocerámicos y a gas

Hornos eléctricos con convección, vapor o control mecánico

Campanas de 60 y 90 cm

“La línea de cocción da el toque premium que cualquier cocina moderna y eficiente debe tener. Todos estos productos los estaremos comercializando a partir de diciembre”, concluyó Otamendi.

Con tecnología sustentable, eficiencia energética y diseños funcionales, Beko se prepara para competir en el segmento alto del mercado argentino. Su llegada representa una nueva opción para quienes buscan electrodomésticos duraderos, inteligentes y con foco en el cuidado del hogar y la alimentación.