Los nuevos plegables más finos y potentes llegan con cámaras de 200 MP y funciones de IA

La serie Galaxy Z ha marcado la pauta de los teléfonos plegables desde su primer lanzamiento, con una nueva versión cada año. Ahora, en su séptima serie, el último diseño ha revolucionado todo lo realizado por la marca hasta el momento. Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 son el resultado de los perfeccionamientos hechos a lo largo de cada año de innovación. Samsung ha perseguido un objetivo: ofrecer a los usuarios el poder de una pantalla grande en un dispositivo que cabe en el bolsillo. Tras años y miles de avances en diseño e ingeniería, esa promesa se hace realidad. Los Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 son los plegables más delgados, ligeros y avanzados de Samsung hasta la fecha.

Galaxy Z Fold7

Diseño

El Galaxy Z Fold7 combina la portabilidad de un smartphone con la versatilidad de una pantalla plegable. Con un diseño ultra delgado y liviano de sólo 215 g, mide 8.9 mm plegado y 4.2 mm desplegado, ofreciendo comodidad y resistencia en un formato más compacto.

Cámara

Por primera vez en la serie Z, el Galaxy Z Fold7 incorpora la cámara principal de 200 MP, acompañada de un sistema avanzado de lentes y más de 160 tecnologías de imagen impulsadas por IA. Esto permite capturar retratos, paisajes y escenas nocturnas con un nivel de detalle excepcional, además de grabar videos nítidos y fluidos en cualquier situación. Su formato plegable ofrece la ventaja de usar la cámara principal también para selfies y videollamadas de alta calidad.

Pantalla

La pantalla externa Dynamic AMOLED 2X de 6.5” con proporción 21:9 permite escribir y navegar con fluidez incluso plegado. Al abrirse, se despliega la pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 8”, que ofrece contraste definido, negros profundos y colores vibrantes para multitarea, edición y experiencias inmersivas potenciadas por Galaxy AI.

Durabilidad

La protección está reforzada con Gorilla® Glass Ceramic 2 en la pantalla exterior, Armor Aluminum Avanzado en el marco y una bisagra rediseñada. Además, la pantalla plegable incorpora titanio y un vidrio UTG un 50% más grueso, logrando mayor resistencia sin comprometer la ligereza.

Rendimiento

En su interior integra el Snapdragon 8 Elite para Galaxy, con mejoras de hasta 41% en NPU, 38% en CPU y 26% en GPU frente a la generación anterior. Esta potencia permite ejecutar traducción en tiempo real, ediciones generativas y más funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, de forma rápida y fluida.

Galaxy Z Flip7

Diseño

El Galaxy Z Flip7 mantiene el icónico formato de la serie, ahora más delgado y ligero con solo 188 g y 13.7 mm plegado. Incorpora una placa de circuito de ultra alta densidad que optimiza el espacio interno y permite una batería de mayor capacidad sin aumentar el grosor. Su nuevo Infinity Cover Display elimina la muesca negra y el marco de la pantalla se reduce un 68%, convirtiéndose en el más delgado en un plegable.

Pantalla

La FlexWindow Super AMOLED de 4.1” es la más grande en un Galaxy Z Flip y ofrece brillo máximo de 2,600 nits, tasa de actualización de 120Hz y Vision Booster para visibilidad exterior. Permite controlar apps, notificaciones y funciones sin abrir el dispositivo. Al desplegarse, revela una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9” inmersiva y fluida.

Cámaras

Equipado con un sistema dual de 50 MP (gran angular) y 12 MP (ultra gran angular), ofrece resultados de nivel insignia en cualquier iluminación. El motor ProVisual optimiza escenas automáticamente, logrando fotos y videos nítidos sin necesidad de ajustes manuales. Su formato permite tomar selfies de calidad profesional directamente desde la cámara principal y la pantalla exterior.

Durabilidad

Integra la bisagra más delgada en un Galaxy Z Flip, un 29% más reducida frente a la generación anterior, manteniendo el FlexMode y la resistencia diaria. Está reforzado con Gorilla® Glass Victus® 2, Armor Aluminum y un nuevo FlexHinge más robusto para un plegado más suave y una durabilidad prolongada.

Rendimiento

Impulsado por One UI 8, Android 16 y el poder de Galaxy AI, el Galaxy Z Flip7 permite ejecutar acciones, búsquedas y respuestas directamente desde la FlexWindow. Ofrece personalización avanzada con fondos, emojis y widgets adaptados al estilo y rutina del usuario. Su diseño compacto y flexible convierte cada interacción en una experiencia intuitiva y práctica.

Galaxy Z Flip7 FE

El Galaxy Z Flip7 FE ofrece la misma tecnología y experiencia plegable de la serie Flip, pero en una versión más accesible. Mantiene el icónico diseño compacto tipo concha, la FlexWindow optimizada para notificaciones y apps, y una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X para experiencias inmersivas. Con su cámara dual potenciada por inteligencia artificial, combina estilo, creatividad y practicidad en un formato más económico, pensado para llegar a más usuarios.

Galaxy Watch8 y Watch8 Classic

La serie Galaxy Watch8 ofrece una comodidad inigualable junto con un rendimiento líder en la industria, lo que lo convierte en el compañero definitivo para el bienestar cotidiano. El elegante perfil del Galaxy Watch8 y Watch8 Classic se complementa con su excepcional rendimiento. Su pantalla más brillante y batería mejorada garantizan que el reloj pueda seguir el ritmo de un estilo de vida activo.

Además, la nueva generación incorpora funciones avanzadas para el entrenamiento, con métricas más precisas de frecuencia cardíaca, CO₂ Max y zonas de ritmo personalizadas que ayudan a optimizar cada sesión. El reloj reconoce automáticamente distintos tipos de ejercicio y, con el respaldo de Galaxy AI, ofrece análisis en tiempo real y recomendaciones adaptadas al progreso del usuario.

En cuanto al descanso, el Galaxy Watch8 y Watch8 Classic mejoran el monitoreo del sueño con información más detallada sobre fases, calidad respiratoria y recuperación nocturna. Las nuevas guías de sueño personalizadas, desarrolladas con el respaldo de datos clínicos, ayudan a establecer rutinas más saludables y a mejorar el rendimiento diario.