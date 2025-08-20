Newsan reafirma su legado en los Fortuna 2025 y se consolida como emblema de la electrónica nacional

La vigésima edición de los Premios Fortuna tuvo un protagonista indiscutido: Newsan, que fue reconocida como la Mejor Empresa de Electrónica. La gala, celebrada en la histórica Bolsa de Comercio de Buenos Aires, reunió a los máximos referentes del mundo corporativo y económico argentino en una noche marcada por la emoción y los reconocimientos.

Cuando Luis Galli, CEO de Newsan, subió al escenario a recibir la estatuilla de manos de Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, no sólo celebraba un logro más para la compañía. Estaba marcando también un hito en la historia de la empresa: “Nos pone muy contentos. Es nuestro Fortuna número 11”, afirmó con orgullo.

El valor detrás del premio

Para Galli, el reconocimiento no es solo una distinción institucional, sino un reflejo del esfuerzo colectivo de quienes integran Newsan. “Es un mimo. Cuando uno trabaja no lo hace pensando en premios, pero cuando suceden, generan felicidad. Detrás de esto hay un enorme esfuerzo de mucha gente, y creo que nuestro equipo va a estar orgulloso de ver que su trabajo tiene visibilidad y valor”, explicó en diálogo tras la ceremonia.

Ese sentido de pertenencia y trabajo en equipo forma parte de la identidad de una compañía que supo crecer incluso en escenarios adversos. Con más de 34 años de trayectoria, Newsan se consolidó como referente en la fabricación, importación, comercialización y distribución de productos electrónicos y electrodomésticos. Sus operaciones llegan hoy a más de 65 países, y solo en la última década invirtió más de US$ 300 millones, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo local.

La clave de este nuevo reconocimiento, según Galli, está en la visión de largo plazo de la empresa: “Lo que nos distingue y forma parte de nuestro ADN es seguir invirtiendo y haciendo, más allá de la adversidad o la coyuntura política. Esa continuidad en los procesos es la que permite alcanzar logros como este”, aseguró.

Esa filosofía se refleja en los resultados: durante 2024, Newsan superó los US$ 1.000 millones en ventas en sus tres principales unidades de negocio: Electrónica de Consumo, Electrodomésticos y Movilidad. Pero lo más relevante es que no se detiene ahí.

Los nuevos horizontes para Newsan

En los últimos dos años, la compañía se expandió hacia sectores estratégicos como el consumo masivo, la movilidad urbana y la energía, sumando nuevas oportunidades de crecimiento a su ya consolidada operación electrónica.

“Hoy tenemos múltiples frentes abiertos: consumo masivo, movilidad, energía y exportación. Eso nos mantiene entretenidos, pero sobre todo enfocados en seguir creciendo en cada uno de esos verticales”, destacó Galli, dejando en claro que el futuro de Newsan está orientado a la diversificación y a la innovación constante.

La noche de los Premios Fortuna 2025 fue, para Newsan, mucho más que un reconocimiento. Fue la confirmación de que la visión sostenida en el tiempo, el esfuerzo de su gente y la capacidad de adaptarse a nuevos desafíos son los pilares de un liderazgo que trasciende rubros y coyunturas.

Con su undécimo galardón en la vitrina, Newsan no solo celebra el presente: proyecta un futuro en el que la innovación, la inversión y la expansión internacional seguirán marcando el rumbo de una de las compañías más emblemáticas de la Argentina.