En tiempos de cambios y desafíos económicos, cada decisión financiera cuenta. Invertir dejó de ser un tema exclusivo de especialistas: hoy, cada vez más personas buscan cómo hacer rendir su plata sin descuidar la seguridad ni la tranquilidad. Con acompañamiento profesional y una mirada de largo plazo, ICBC, como banco experto en inversiones, ofrece un ecosistema de productos, herramientas digitales y un equipo de especialistas que ayudan a transformar la incertidumbre en planificación y a definir una estrategia eficiente.

Tips de los expertos en inversiones de ICBC

¿Por qué invertir es mejor que ahorrar?

Guardar dinero es una forma de protegerlo, pero no de hacerlo crecer. Con la inflación como telón de fondo, los pesos o dólares inmóviles van perdiendo poder de compra. Invertir, en cambio, permite que ese capital genere rendimientos y sume valor con el tiempo.

La diferencia no está solo en el resultado, sino en la mirada: mientras el ahorro cuida el presente, la inversión construye el futuro. Y hacerlo con asesoramiento profesional brinda algo más qué rentabilidad: ofrece tranquilidad, planificación y control sobre las decisiones financieras. “Ahorrar cuida tu presente. Invertir construye tu futuro”, aseguran los expertos en inversiones de ICBC.

¿Por qué es importante asesorarse?

La primera tentación de quien invierte suele ser pensar solo en cuánto puede ganar. Pero la pregunta más importante es otra: ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir?

Esa es la base del trabajo del banco experto en inversiones. Su función no se limita a buscar rendimientos, sino a equilibrar riesgo y oportunidad según los objetivos de cada persona.

El punto de partida siempre es el mismo: definir metas, horizonte de tiempo y nivel de tolerancia al riesgo. Con esos datos, el asesor construye una estrategia sólida que protege el capital y evita errores comunes. En inversión, la ganancia más inteligente es la que llega sin sobresaltos.

¿Cómo definir una estrategia eficiente?

No todas las inversiones sirven para lo mismo. Antes de elegir un producto o un fondo, hay que tener en claro para qué y por cuánto tiempo se invertirá. No es lo mismo ahorrar para cambiar el auto en dos años que planificar la jubilación dentro de veinte.

El horizonte temporal, que funciona como un GPS ya que sin él es fácil perderse, define el tipo de inversión posible: en el corto plazo conviene priorizar la seguridad y la liquidez; en el largo, se puede asumir algo más de riesgo. También influye el perfil del inversor: los conservadores priorizan estabilidad, los moderados buscan equilibrio y los agresivos toleran la volatilidad a cambio de mayor potencial de ganancia. Desde ICBC, los expertos ayudan a cada cliente a construir una estrategia integral y personalizada, donde objetivos, plazos y nivel de riesgo se alinean para transformar la planificación en una verdadera hoja de ruta financiera.

¿Cómo afectan las emociones en tus inversiones?

El miedo y la euforia son dos emociones que pueden jugarle una mala pasada al inversor. No es raro ver a quienes venden en caída por temor o compran en alza por entusiasmo, es decir, justo al revés de lo que conviene. Los sesgos conductuales, como el miedo a perder o el exceso de confianza, pueden afectar la rentabilidad. Por eso, la disciplina y el acompañamiento profesional son esenciales para mantener el rumbo.

Invertir con cabeza fría implica no dejarse llevar por los vaivenes del mercado, sino pensar en el largo plazo. Menos nervios, más estrategia: ese es el camino de un inversor inteligente.

¿Cuáles son los errores más comunes al empezar a invertir?

La falta de diversificación es uno de los tropiezos más habituales: concentrar todo el dinero en un solo activo puede poner en riesgo todo el esfuerzo. Otra trampa común es la búsqueda de ganancias rápidas, que suele derivar en decisiones impulsivas. Y una tercera: vender por miedo cuando el mercado cae, consolidando pérdidas innecesarias.

Desde ICBC ayudan a evitar estos errores iniciales, guiando cada paso con información, análisis y estrategias a medida. Porque invertir bien no requiere ser experto, sino estar bien asesorado.

¿Qué rol tienen el tiempo y la paciencia en el rendimiento?

El tiempo es el mejor aliado de una inversión. Cuanto más tiempo se deja trabajar al dinero, mejor crece. La magia está en el interés compuesto: ganar interés sobre el interés. Cada ganancia se reinvierte y genera más ganancias.

Invertir no es buscar resultados inmediatos; la ansiedad puede hacer perder el rumbo. Por eso, los pilares son dos: tener un objetivo claro y contar con un asesor que ayude a mantener la estrategia incluso cuando el mercado se mueve. No se trata de adivinar el futuro, sino de tener un plan sólido y dejar que el tiempo haga su trabajo.

¿Existen soluciones mágicas en el mundo de las inversiones?

En un mundo lleno de ofertas financieras, sobran las promesas de rentabilidad rápida. Pero lo que parece demasiado fácil, casi siempre es una trampa.

Cada persona tiene objetivos, tiempos y tolerancia al riesgo distintos, por eso no existen recetas universales. Las estafas en redes sociales suelen prometer ganancias imposibles o presionar para decidir rápido.

Invertir requiere paciencia, conocimiento y tiempo. Por eso es clave contar con asesores idóneos, con respaldo de la Comisión Nacional de Valores, que acompañen cada paso con criterio profesional. “No hay fórmulas mágicas, pero sí decisiones inteligentes”, explican desde ICBC.

¿Cuáles son los tres tipos de productos de inversión más habituales?

A grandes rasgos, existen tres tipos de instrumentos que son habituales:

Productos a tasa : como los fondos moneymarket o los plazos fijos, ofrecen seguridad y rendimientos previsibles.

Renta fija : como los bonos, brindan estabilidad mediante un interés pactado.

Renta variable: como las acciones, implican más riesgo, pero también mayor potencial de ganancia en el largo plazo.

La combinación de estos tres productos permite equilibrar rentabilidad y riesgo. En inversión, la diversificación no es solo una estrategia: es una forma de cuidar el futuro. Los expertos en inversiones de ICBC sostienen que “el dinero merece un plan, no suerte. Si hay más estrategia, hay menos sorpresa”.

¿Cómo hago rendir mi sueldo o mis ingresos mensuales?

Para quienes quieren empezar sin complicaciones, ICBC ofrece una alternativa que permite invertir desde mil pesos, con disponibilidad inmediata las 24 horas, los siete días de la semana.

Todo se gestiona desde el home banking o la app del banco, sin trámites ni demoras. El dinero empieza a rendir desde el primer día en un fondo administrado por profesionales, con respaldo y total transparencia.

¿Qué pasa con esos dólares que guardamos?

Tener dólares puede dar sensación de seguridad, pero mantenerlos guardados “bajo el colchón” no los hace crecer. Como toda moneda, el dólar también pierde poder adquisitivo con el tiempo. Además, los billetes físicos están expuestos a riesgos de pérdida o robo.

Por eso, los expertos recomiendan buscar alternativas que hagan trabajar esos ahorros: desde un plazo fijo en dólares hasta los fondos Alpha de ICBC, diseñados para distintos perfiles de inversor.

Todo puede gestionarse desde las plataformas digitales del banco, con el acompañamiento y respaldo de asesores que guían cada paso decisión. Los dólares quietos no crecen. Invertidos, pueden impulsar tu futuro.

En un mercado donde las decisiones rápidas pueden jugar en contra, el verdadero valor está en invertir con acompañamiento y estrategia. ICBC no solo ofrece productos financieros, sino expertos que ofrecen acompañamiento, análisis y una mirada integral pensada para cada perfil. Porque invertir no se trata solo de crecer, sino de elegir un camino con propósito, conocimiento y respaldo profesional.