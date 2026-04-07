Por qué viajar a Asturias: el paraíso natural de España que sorprende a los argentinos

Cada vez más argentinos que viajan a España eligen salir del circuito clásico de Madrid y Barcelona para descubrir regiones como Asturias, el “paraíso natural” del norte que combina mar, montaña, pueblos, ciudades históricas y una de las gastronomías más reconocidas del país. Un destino que crece entre los turistas que buscan naturaleza, experiencias auténticas y tranquilidad, lejos del turismo masivo.

Asturias, el paraíso natural en el norte de España

Asturias es conocida desde hace décadas por el respeto y el rol protagonista que le otorgan al cuidado de su naturaleza. La región se caracteriza por contar con las costas mejor conservadas de España y Europa, con playas adornadas de calas naturales, siete reservas de biosfera y espacios naturales protegidos.

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado de Asturias.

En diálogo con Perfil.com, Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado de Asturias, explica que hace 40 años esta comunidad autónoma se caracteriza por ser un paraíso natural: “esta definición explica muy bien qué es Asturias”.

Uno de sus grandes diferenciales es la cercanía entre sus paisajes, lo cual permite conocer este destino en todas sus facetas: playas, montañas, reservas naturales, pueblos rurales y ciudades con historia, todo a distancias muy cortas.

“El mismo día puedes estar desayunando en una playa y terminar disfrutando las montañas en los Picos de Europa”, resumió Llamedo, describiendo uno de los fenómenos que ocurren en pocos destinos del mundo: la fusión del mar con las montañas.

Qué hacer en Asturias: naturaleza, playa, montaña y turismo rural

Asturias es un destino para recorrer con calma, lejos de la inmediatez de las grandes ciudades. Esta región cuenta con experiencias todo el año. Durante el verano se puede disfrutar de las playas, el turismo de compras y la gastronomía sin lidiar con el calor sofocante del sur español. Por su parte, el invierno ofrece experiencias inolvidables para esquiar en las montañas.

“Dependiendo la época del año, en una semana alguien puede llevarse gastronomía, puede llevarse sol y playa, puede llevarse montaña, puede esquiar, puede hacer surf y puede conocer ciudades con mucha historia”, relató Llamedo.

Entre las principales actividades que se pueden realizar en Asturias se destacan:

Senderismo y montaña en los Picos de Europa.

Playas y surf en la costa del mar Cantábrico .

Turismo rural en pueblos y aldeas.

Esquí en invierno.

Recorridos culturales en ciudades históricas.

Visitas a queserías, sidrerías y productores locales.

Además, Oviedo, la capital de Asturias y una de las mayores concentraciones urbanas junto con Gijón y Avilés, es uno de los puntos de inicio del Camino de Santiago y uno de los destinos más importantes de turismo rural en España, una modalidad cada vez más elegida por quienes buscan viajar con más tranquilidad y en contacto con la naturaleza.

Catedral de Oviedo, punto de Nacimiento del Camino de Santiago.

Gastronomía asturiana: qué comer en Asturias

La gastronomía en Asturias es reconocida por ser una de las más destacadas de toda España y es, sin dudas, uno de los motivos por los cuales sumar esta región a tu mapa de viaje. Gimena Llamedo explica que la cocina asturiana se caracteriza por la calidad de sus productos locales y su fuerte identidad: “En Asturias estás comiendo lo que estás viendo que pescan en el momento o las hortalizas de la huerta del propio restaurante”.

En Asturias hay dos platos que todo viajero tiene que probar: la fabada y los pescados y mariscos del Cantábrico.

Pero Asturias no es solo pescados y mariscos. La región es también una de las grandes zonas queseras de Europa y hogar del Cabrales, un queso azul intenso y picante elaborado con leche de vaca, cabra y oveja en cuevas rurales.

“Asturias es el paraíso de los quesos. En toda Europa es difícil encontrar tanta variedad de quesos diferentes en un espacio geográfico tan pequeño”, explicó la vicepresidenta.

Por su parte, la sidra también juega un papel importante no solo en la gastronomía asturiana, sino también en la forma de la cultura de socializar: “Bebemos la sidra del mismo vaso. En Asturias tú puedes llegar a una fiesta y puede ser que te encuentres a alguien que no conoces y te ofrezca su vaso de sidra”, comentó Llamedo.

Asturias, un destino sostenible en España sin turismo masivo

En un momento en el que muchos destinos de Europa están llenos de turistas, Asturias aparece como una alternativa distinta para disfrutar del viaje sin la velocidad de las grandes ciudades. Playas naturales, senderos de montaña, pueblos y ciudades donde todavía se puede caminar sin lidiar con las multitudes.

“El turista cuando viene a Asturias puede disfrutar de los espacios sin estar rodeado de gente”, afirmó Llamedo y sostuvo: “Nosotros no queremos un turismo de masas, queremos un turismo de calidad”.

Asturias y Argentina: historia, migración y conexión cultural

Asturias y Argentina tienen un vínculo histórico muy fuerte: hoy viven alrededor de 38.000 asturianos en el país, principalmente en Buenos Aires y otras ciudades como Mar del Plata, Mendoza y Santa Fe.

“Siempre decimos que hay muchas Asturias latiendo fuera de Asturias y en Buenos Aires hay una Asturias enorme latiendo con mucha fuerza”, expresó Gimena Llamedo. Ese vínculo también impacta en el turismo: cada vez más argentinos visitan Asturias para conocer la tierra de sus abuelos y descubrir España de una forma diferente.

Cómo llegar a Asturias desde Madrid y otras ciudades de Europa

Llegar a Asturias es fácil y rápido, por eso muchos turistas la suman a su recorrido por España. Desde Madrid se puede llegar en tren de alta velocidad en tres horas. Esto permite incluir Asturias dentro de un itinerario por España sin necesidad de tomar vuelos internos.

Además, el aeropuerto de Asturias cuenta con conexiones nacionales e internacionales, lo que facilita la llegada desde distintas ciudades de Europa y permite combinar el destino con otros países con vuelos más económicos.

Asturias se consolida así como uno de los destinos más atractivos del norte de España para los turistas argentinos: un lugar donde se puede combinar naturaleza, gastronomía, pueblos con historia, mar y montaña en un mismo viaje. Un destino para recorrer sin apuros, disfrutar de los paisajes y descubrir el norte español.