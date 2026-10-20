Sebastián Zuccardi en CEOtalks: “No estamos buscando la perfección, sino la identidad”

Por: María Victoria Pirraglia

Sebastián Zuccardi es la tercera generación de la familia en llevar adelante el negocio. Apasionado por el vino, por los suelos y por Mendoza, Sebastián camina y conoce a la perfección los viñedos que la familia tiene en Valle de Uco, a los pies de la Cordillera de los Andes, entre una atmósfera de identidad calcárea y desierto, donde se emplaza Piedra Infinita.

A la empresa la fundó en 1963 Alberto Victorio Zuccardi, un inmigrante italiano e ingeniero civil que se instaló en la provincia de Mendoza con el objetivo de, en principio, implementar un sistema de riego innovador que se centraba en la utilización de caños y tuberías de hormigón, un hito que revolucionó el sistema de riego en una provincia con las características áridas y de escasos niveles de agua que tiene Mendoza.

Más de seis décadas después, Familia Zuccardi es hoy una de las empresas vitivinícolas con mayor prestigio en el mundo al momento de pensar en el vino argentino. El trabajo de expansión de la bodega que llevó adelante José Zuccardi se terminó de consolidar con la tercera generación de la empresa, liderada por Sebastián, Miguel y Julia en las diversas áreas de negocio, quienes presumen de una impronta rebelde, disruptivo e innovador en el desarrollo de productos, que posicionó a la bodega en los máximos estandartes de la crítica internacional y que los llevó a ganar tres veces el premio a mejor bodega del mundo.

“La bodega la empezó mi abuelo. Siempre decimos que tenemos más proyectos que plata y tiempo, y eso es salud. Entonces, siempre estamos proyectándonos y pensando en seguir mejorando lo que hacemos. Tenemos proyectos, estamos terminando de construir dos bodegas nuevas y un centro de turismo”, dice Sebastián Zuccardi en el marco de CeoTalks.

-Perfil: La bodega fue elegida como la mejor del mundo en tres ocasiones y alcanzaron en 16 etiquetas 100 puntos de la crítica internacional, ¿en qué proyectos están haciendo foco hoy?

-Sebastián Zuccardi: El tema de los reconocimientos en nuestra actividad es importante porque ayudan a visibilizar. Primero, a visibilizar el lugar donde cultivamos. El vino es una actividad de mucho arraigo al origen. Si no hay un reconocimiento sobre el lugar donde cultivamos, no hay oportunidades para quienes trabajamos en el lugar. Y después nos ayuda a visibilizar el trabajo que hacemos como familia nosotros en el lugar. Yo vengo de una familia de tercera generación dedicándonos al vino, y luego sumamos actividades como el aceite de oliva y la hospitalidad.

-P.: Vienen de celebrar los 10 años de Concreto, un vino especial, disruptivo, que nació con el objetivo de mostrar cuál es el ADN Zuccardi al momento de pensar el vino, ¿qué aprendizajes tuvieron en estos años de maduración de la etiqueta?

-Sebastián Zuccardi: Nosotros siempre hemos mirado que lo que hagamos tengan sentido en nuestra interpretación del lugar. Y este ha sido un aprendizaje, un camino que iniciamos y fuimos yendo en esta dirección, que tiene que ver con la búsqueda de pureza y transparencia de los lugares donde cultivamos. Pienso que no estamos buscando la perfección, sino la identidad. La identidad de nuestros vinos está ligada a la Cordillera de los Andes. Es la cordillera de los Andes lo que nos da el paisaje, el clima, el agua, el suelo y nosotros somos gente de montaña. Concreto fue un vino que ha sido un hito para nosotros, pero también ha sido un hito para la región, porque empezó a mostrar una forma y una cara de vinificar un Malbec diferente. Poder mostrar hoy que llevamos ya más diez años en este camino, poder verlo y también poder sentir que los vinos hablan auténticamente del lugar y de nuestra mirada es muy emocionante.

-Perfil.: Hace poco te escuché decir que si Zuccardi hubiera sido una empresa enfocada 100% en el mercado y en la rentabilidad, no habrían podido crear un vino como Concreto. ¿Qué tan importante crees que es en la industria esa cuota de innovación y rebeldía al momento de desarrollar un nuevo producto?

-Sebastián Zuccardi: Nosotros hacemos lo que hacemos porque nos apasiona, nos gusta y nuestra vida tiene que ver con lo que hacemos. Siempre decimos que la rentabilidad para nosotros es una condición, pero no un fin, porque nos dedicamos a esto, si no somos rentables no podríamos seguir haciéndolo, pero el fin de lo que hacemos está más ligado a lo que nos apasiona. Somos una empresa de tercera generación que reinvertimos hace tres generaciones todo. También eso nos da mucha libertad de poder elegir nuestro camino. Y siempre lo pensamos atado a nuestros valores.

Bondad de suelo mendocino: evangelización para instalar a Valle de Uco en el mundo

En cifras específicas, alrededor del 25% del vino producido en Argentina se exporta, con un remanente aproximado del 75% que permanece para consumo interno. En el ranking mundial, Argentina es considerado un país del “nuevo mundo” - junto con países como Chile, Estados Unidos, Sudáfrica - en lo que respecta a la producción del vino. Si bien con el malbec se logró hacer del vino argentino un emblema, todavía resta un trayecto para instalar a Valle de Uco.

Para los Zuccardi es fundamental hacer foco sobre los valores y pilares que sostienen a la compañía, incluido como innegociable el respeto y cuidado con el que trabajan los suelos y los procesos de producción: después de décadas cosechando sobre la tierra mendocina, la provincia del buen sol ya se volvió materia de la impronta e interpretación de la marca. “El marco en el que tomamos decisiones tiene que ver con cuatro valores centrales, uno que tiene que ver con la calidad, de que todo lo que hagamos tiene que estar apuntado a la excelencia y no solo hablamos de los vinos, los aceites o la experiencia de turismo, sino de la gestión, de cómo hacemos las cosas. La segunda, es un modelo innovador que tiene que ver con nuestra propia manera de hacer las cosas, tratamos de hacerlo a nuestra manera. La tercera tiene que ver con la sostenibilidad, sabemos que trabajamos con la naturaleza y que trabajamos al aire libre y que vendrán generaciones en las que tenemos que dejar como cultivamos mejor o igual de como lo recibimos. Y la cuarta tiene que ver con el desarrollo del entorno donde cultivamos, el vino es lugar y gente”, explica.

-P.: Como parte de tu formación académica sos ingeniero agrónomo, ¿cuál es la relevancia que tiene la diversidad de suelos, sobre todo en el sector de Valle de Uco, en el desarrollo del vino en general y del Malbec en particular como variedad insignia de Argentina en el mundo?

-Sebastián Zuccardi: El vino es una conjunción de factores, y la maravilla del vino es la diversidad. Si vos le das el mismo viñedo a tres productores diferentes, hacemos tres vinos diferentes. Y eso hay que cuidarlo y eso es parte de la esencia del vino. Después, en el mismo viñedo todos los años hay situaciones climáticas diferentes, entonces vamos a hacer vinos que tienen una expresión diferente. Y esto es importante porque el vino está ligado al origen y cuando hablamos del origen hablamos de condiciones climáticas particulares y de suelo. Nosotros tenemos condiciones únicas en Argentina, especialmente en el Valle de Uco, y no digo que sean mejores o peores que en otros lugares, pero la cordillera de los Andes nos determina que podemos cultivar en un desierto, en un lugar continental aislado de cualquier influencia oceánica, pero al estar cultivando alto, cultivamos en una zona fresca. Entonces, cultivamos en un desierto en altura, donde los suelos también se formaron por movimientos aluvionales del material que vino desde la Cordillera de los Andes. Realmente las condiciones que tenemos son fantásticas. Ahora, volviendo a tu pregunta, siempre esa unión de clima y suelo son indivisibles.

Experiencia Zuccardi: el desarrollo turístico a los pies del Valle de Uco que enloquece a locales y turistas

La finca Piedra Infinita está ubicada en un rincón envidiable frente a la noble Cordillera de los Andes, en el paraje Altamira, al sur del Valle de Uco y a 130 kilómetros de Mendoza Capital. El espacio se destaca por la arquitectura, pensada integralmente en hormigón, que contrasta con el paisaje natural y se fusiona con la impronta desértica. Para la construcción de la finca, necesitaron sacar mil camiones de piedra, que posteriormente se emplearon en la construcción. Julia Zuccardi es la responsable de llevar adelante la propuesta de turismo y gastronomía del espacio, que ganó popularidad tanto entre el público extranjero como argentino. Sebastián recuerda así el proceso de obra de la finca: “Piedra Infinita tiene condiciones muy singulares, porque es la primera parte del cono aluvial. El cono aluvial es donde el río llegó, salió de la cordillera y movió materiales desde la montaña, por la fuerza que tuvo ese río pudo empujar muchas piedras y de un tamaño muy grande. Cuando encontramos este lugar, calculábamos que era un lugar no cultivado antes, que debíamos sacar unos 300 camiones de piedra para poder plantar el viñedo. Empezamos a trabajar y sacamos más de 1000 camiones de piedra, no se terminaba nunca la cantidad de piedra”.

-P.: Zuccardi es una empresa familiar, de la cuál hoy es fronting la tercera generación, ¿Qué crees que es lo más importante para una empresa familiar para que no solo permanezca en el tiempo, sino que siga desarrollando nuevos proyectos? ¿Qué es lo que hay que tener?

-Sebastián Zuccardi: Pensamos mucho que familia va más allá de los lazos sanguíneos, pensamos que familia es un conjunto de gente que comparte los mismos valores y tiene objetivos comunes. Yo creo que la posibilidad de mantenernos trabajando como familia es tener valores comunes y objetivos comunes, que los valores nos den el marco en donde nos vamos a mover. Yo te contaba recién que calidad, innovación, cuidado del medio ambiente y ser útiles a la comunidad donde nos desarrollamos son nuestros cuatro ejes. Si vamos a tomar cualquier decisión y va en contra de alguno de esos ejes, sabemos que es una decisión que no debemos tomar, porque son los valores los que dan el marco.

-P.: Como consumidores, para saber para disfrutar del vino, ¿cuánto hay que saber sobre etiquetas y variedades?

-Sebastián Zuccardi: Hay que estar dispuesto al placer. Esto es como escuchar música o ver una película, no necesitás saber, podés disfrutarlo. Después tenés que saber que en la medida que vas aprendiendo, vas entendiendo o teniendo más elementos para disfrutarlo, pero el vino es una bebida sencilla desde su origen, es una bebida que por supuesto nos puede permitir transportarnos al lugar, pero es una bebida para compartir y para compartir solo hay que tener placer y luego, si hay curiosidad, se te abre un mundo.