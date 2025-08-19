martes 19 de agosto de 2025
Plan Rombo

¿Soñando con tu próximo 0km?

Una forma simple y segura de llegar a tu auto 0 km en cuotas y con adjudicación por sorteo o licitación. Este sistema colaborativo te permite planificar la compra sin la necesidad de acceder a créditos bancarios.

Tener un auto 0 km parece, para muchos, un sueño que se diluye entre trámites, intereses elevados y cuotas difíciles de afrontar. Sin embargo, hay formas de replantear ese escenario donde el ahorro y la planificación juegan un rol clave para alcanzar la meta sin caer en créditos costosos. En tiempos donde las oportunidades parecen limitadas, descubrir una manera de financiar un vehículo nuevo sin intereses suena casi imposible, pero hay propuestas que logran convertir ese desafío en una oportunidad real.

Conocé más sobre Plan Rombo y avanzá a tu nuevo Renault 0 km.

 