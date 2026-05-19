¿Todavía haces zapping? El test que revela cómo vemos tele los argentinos

La forma de consumir contenido cambió en los últimos años. Antes simplemente prendías la televisión y esperabas a que sea el horario de tu novela favorita, o ponías el noticiero para informarte antes de empezar tu rutina. Hoy es muy diferente: te informás cuando vos querés, te divertís en cualquier momento del día mirando una serie, y la plataforma es la que se adapta a vos y a tus tiempos.

Para eso, armamos un quiz junto a Gigared Play para que puedas conocer qué tipo de usuario sos y qué experiencia se amolda mejor a tu estilo.

¿Qué tipo de contenido consumís con más frecuencia?

Ahora que sabés qué tipo de usuario sos y cómo consumís contenido, con Gigared Play podés llevar esa experiencia a otro nivel. La plataforma integra televisión en vivo, streaming y contenido On Demand en un mismo lugar, para que elijas qué mirar, cuándo hacerlo y desde qué dispositivo disfrutarlo. Todo a un click de distancia.