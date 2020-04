por Lorena Rodríguez

Treinta días después de iniciada la cuarentena, apenas el 8% de las empresas del sector comercio están operativas y más del 36% estima que no podrán abonar los salarios de abril, de acuerdo con una encuesta difundida hoy por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

De continuar las restricciones actuales, el 56,9% aseguró que sufrirá "importantes pérdidas", y un 13,4% advirtió que deberá cerrar sus puertas. Según el relevamiento -que abarcó a empresas de todo el país- el 52,9% de las compañías mercantiles están sin trabajar desde el 20 de marzo, mientras que un 39,1% se encuentran "parcialmente operativas".

El Secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y Secretario General de la Federación Económica de Entre Ríos, Natalio Mario Grinman, en diálogo con Perfil analizó: "El sector atraviesa una crisis. La encuesta es elocuente. Hay 53% de empresas que están con problemas operativos,otras con pago de sueldos íntegro o parcial, pero lo que se ve reflejado es la situación del mes de marzo. Cuando salgamos con la próxima encuesta, a fin de abril, en el tema de salarios se va a ver afectada aún más negativamente", anticipó. Aunque indicó que se sumarán las nuevas medidas de alivio propuestas con el gobierno a través del DNU 376/20. "Pero la situación es crítica", insistió.

Por otra parte reconoció como positiva la flexibilización que permite el comercio electrónico en los locales, aunque recordó que por temas culturales y logísticos todavía está lejos de ser una práctica mayoritaria entre los consumidores argentinos. "Ha crecido mucho en el país pero hay muchos problemas de logística y problemas culturales de uno y otro lado del mostrador", recordó Grinman y señaló: "A eso se suma que en no todas las localidad hay una buena conectividad con lo cual todo esto es muy complejo".

"Salvo Capital Federal y GBA donde la venta electrónica debe andar en el orden del 20%, en otras provincias se puede situar en el 1, 2 o 3%", remarcó.

De todos modos, el Secretario de la CAC celebró la apertura porque "siempre algún pequeño flujo de caja le va ingresando al empresario para que cuando llegue el momento de pagar los sueldos no le falte tanto", explicó.

Consultado acerca de las medidas oficiales para apoyo de autónomos y privados, recordó que la Cámara las venía pidiendo desde el 25 de marzo. "Nosotros reconocemos que el trabajo del presidente Alberto Fernández en términos sanitarios, del cuidado de la salud de todos, a la luz de los resultados es excelente. Lo que nos preocupa es que, si bien tenemos que salvar tantas vidas como se pueda, tenemos que evitar que en el proceso se termine destruyendo la economía. La Argentina está muy vulnerable económicamente, venimos de 2 años de recesión mas 9 de estancamiento. Las empresas salvo muy pocas excepciones no tienen espaldas para nada", argumentó. "El empresario chiquito no tiene para nada capacidad de ahorro como para poder bancarse un par de meses los comercios cerrados", comentó.

"Nosotros entendemos que el gobierno está concurriendo con las herramientas que puede y en los tiempos que puede. Y lo valoramos enormemente", reconoció. "Quizá hubo algunos errores en el comienzo. Nunca entendimos por qué los bancos estuvieron cerrados cuando son la palanca fundamental para la economía", expresó. Y también refirió su malestar frente a las entidades de crédito que cree no salieron con herramientas rápidas de auxilio. "Los bancos tampoco estuvieron a la altura con el otorgamiento de los créditos al 24%", manifestó. "Pero, hay que acomodarse a la situación que nos toca".

Por otra parte Grinman indicó una situación que siente inmerecida respecto de la opinión que se tiene -en general- del empresariado en el país. "No está bien visto y tenemos que valorar al empresario honesto que cumple con la ley e incentivarlo a que invierta en el país porque es la única manera de generar puestos de trabajo. Hay una sola manera de luchar contra la pobreza y es crecer económicamente y esto es a través de la actividad privada, con la generación de puestos genuinos de trabajo", indicó.

Respecto a los tiempos en que se vienen tomando las decisiones, Griman consideró: "Entendemos que hace lo que puede el gobierno. Obviamente no es suficiente para el sector privado. Para poner un ejemplo, EEUUU, tiró 8 billones de dólares al mercado, de los cuales 600 mil millones fueron subsidios no reintegrables al sector pyme para que la transición no sea tan traumática y no afecte a la economía. No podemos pretender eso, pero en su momento pedimos créditos a tasa 0 y finalmente salieron. Es lo que hay en la Argentina y deberíamos aprovechar la oportunidad, en especial los políticos, para impulsar desde el congreso los cambios que se necesitan. "Una reforma tributaria, reforma laboral, financiera y que esta tragedia nos encuentre a todos trabajando unidos en un nuevo país", concluyó.



