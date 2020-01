Joseph Stiglitz: "Macri apostó la casa y los prestamistas lo siguieron ciegamente"

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y mentor del ministro Martín Guzmán, sugirió que el Gobierno argentino recurra a una reestructuración de la deuda que incluya el recorte de la tasa de interés para los acreedores. "Es de interés para todos evitar un default", advirtió el economista.

El especialista en economía afirmó, además, que cree que los acreedores "no deberían haber prestado tanto dinero" al gobierno de Mauricio Macri y que "no hicieron préstamos prudentes". "Yo culpo a los mercados de capitales; no culpo a Argentina", agregó. En una entrevista con el portal británico BBC Mundo, Stiglitz elogió a Guzmán, al sostener que "es un excelente economista que ha hecho su carrera estudiando deuda, macroeconomía y reestructuraciones de deuda" y que su equipo "tiene una comprensión probablemente insuperable de la macroeconomía y la deuda".

Para Joseph Stiglitz, el ministro Martín Guzmán es "la persona adecuada" en el cargo

El premio Nobel desligó al gobierno anterior de la responsabilidad total por el tema y expresó que tiene la esperanza de que en la gestión de Alberto Fernández "manejen todo el proceso mejor que de lo que lo hizo casi cualquier otro país". Sin embargo, remarcó que Argentina "no tiene los dólares para pagar".

La renegociación de la deuda es una prioridad para el gobierno de Fernández, que renunció a recibir los últimos tramos de un crédito por US$ 57.000 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 durante el gobierno de Macri. El país recibió un total de US$ 44.000 millones de este préstamo, que fue el mayor en la historia del organismo. "Creo que la mayoría de las personas que han visto los números dicen que hay que hacer algo. No creo que nadie diga: podemos continuar así", analizó. "Los números son muy claros en que no tienen los dólares para pagar lo que se debe. Es aritmética", aseguró Stiglitz.

Consultado sobre qué debe hacer Argentina, el profesor universitario se refirió a las "tasas de interés excesivamente altas" de los acreedores: "Si cobras altas tasas de interés, terminarás con una alta probabilidad de incumplimiento. Pero si cobras tasas de interés bajas, tienes una baja probabilidad de incumplimiento".

Es de interés para todos evitar un default, aseguró Stiglitz

"La historia de las reestructuraciones de deudas tiene una fracción muy grande, alrededor del 50 por ciento, que termina con una crisis en cinco años. No quieren meterse en eso", señaló Stiglitz. Y añadió: "Entonces quieren resolverlo. No es una solución temporal, sino una solución real. Y eso requerirá alguna forma de reescribir el contrato para hacerlo sostenible".

El especialista consideró que "hay muchas formas de hacerlo", pero "esperaría que trabajen muy duro para asegurarse de que sea sostenible". De no alcanzarse un acuerdo con los tenedores de bonos, el economista dice a BBC que el resultado será el default "pero técnicamente, no estás en default hasta que los acreedores declaran que lo estás. Entonces, estás en ese limbo donde no estás pagando —no pueden hacerlo— pero no estás en incumplimiento hasta que te declaren en incumplimiento".

Martín Guzmán le marcó la cancha al FMI: "Nosotros estamos en control"

"Es de interés para todos evitar un default", aseguró y explicó: "Por eso Argentina está trabajando, como han dicho, muy duro para evitar un incumplimiento. Y también debería ser de interés para los acreedores. Quiero decir, si un default le cuesta a Argentina, y eso frena el crecimiento, significará que los acreedores tendrán menos de retorno. ¿Por qué los acreedores harían algo tan contraproducente?", se preguntó. Stiglitz, quien fuera economista jefe del Banco Mundial y asesor del presidente Bill Clinton, cree que "los prestamistas fueron tontos al prestar" los 44.000 millones al gobierno de Macri.

"Macri apostó la casa y los mercados de capitales quedaron ciegos. Cada préstamo tiene un prestatario y un prestamista. Y los prestamistas fueron tontos al prestar esa cantidad de dinero. Apostaron de la misma manera que Macri apostaba a que iba a haber una avalancha de inversión extranjera en Argentina que de repente conduciría al crecimiento económico, que le permitiría a Argentina pagar la deuda. No había evidencia, todos seguían ciegamente los discursos de Macri", expuso.

B.D.N./FF