A cuánto cerró el dólar hoy, 9 de junio

A cuánto cotiza el dólar blue hoy,

El dólar blue hoy cerró este 9 de junio a un valor en el mercado de $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 9 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 9 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

El salario mínimo debería ser de $1,8 millones para pagar el colectivo como en 1964, según la UBA

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 9 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 9 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.462,60 para la compra y $1.463,60 para la venta.

Cómo cierra el dólar hoy, 9 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 9 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 9 de junio a $1.516 para la compra y $1.516,80 para la venta.

Roberto Rojas: “Nos encontramos en una revolución tecnológica con la blockchain y con los contratos inteligentes”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 9 de junio a $1.904,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 9 de junio en $1.517,60 para la compra y $1.517,70 para la venta.

Aracre pidió que los bancos "eviten trasladar el costo de su ineficiencia operativa a los sectores que impulsan la actividad"

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 498 puntos básicos este martes 9 de junio.