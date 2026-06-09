A cuánto cerró el euro blue hoy, 9 de junio

A cuánto cerró el euro blue hoy, martes 9 de junio

El martes 9 de junio de 2026, el euro blue cerró a $1.802,75 para la compra y $1.770,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 9 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 9 de junio cerró a $1.610 para la compra y $1.710 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.221,62 para la compra este martes 9 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, martes 9 de junio

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 9 de junio

Este martes 9 de junio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620 comprador y $1.720 vendedor.

Banco Nación: $1.610 comprador y $1.710 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.660 comprador y $1.720 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 9 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el martes 9 de junio en el mercado paralelo a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.