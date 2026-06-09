A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 9 de junio de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 9

El dólar blue hoy cotiza este 9 de junio a un valor en el mercado de $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 9 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 9 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

La industria dejará medio millón de trabajadores sin empleo y cerrará hasta 40.000 empresas en 2026

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 9 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 9 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.463,70 para la compra y $1.467,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar bue hoy, 9 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 9 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 9 de junio a $1.519,10 para la compra y $1.520,20 para la venta.

Nación saldó deuda de $2.400 millones y se reanuda la Autovía de la Ruta 12 en Corrientes

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 9 de junio a $1.904,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 9 de junio en $1.518,70 para la compra y $1.518,70 para la venta.

Cómo será la ciudad que China armará de cero en la cordillera de San Juan para 5.000 trabajadores mineros

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 494 puntos básicos este martes 9 de junio.