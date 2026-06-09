El martes 9 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.752,75 para la compra y $1.784,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro blue hoy, 8 de junio

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 9 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 9 de junio cotiza a $1.610,00 para la compra y $1.708,00 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 9 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.221,62 para la compra este martes 9 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cotización del euro y euro blue hoy lunes 8 de junio

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 9 de junio

Este martes 9 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.626,00 comprador y $1.736,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 9 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el martes 9 de junio en el mercado paralelo a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.