A cuánto cotiza el euro blue hoy, 12 de agosto

El miércoles 12 de agosto de 2026, el euro blue hoy cotiza a​ $1.799,75 para la compra y ​$1.838,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 12 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 12 de agosto cotiza a $1.665 para la compra y $1.765 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 12 de agosto

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 12 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.299,34 para la compra este miércoles 12 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotizó el euro blue en los bancos de Argentina, este miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto, el euro cotizó en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.665 comprador y $1.765 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cotizo el dólar blue hoy, miércoles 12 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy cotizo el miércoles 12 de agosto en el mercado paralelo a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.