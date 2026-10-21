Euro blue hoy: se mantiene estable en los $1.867,75 este miércoles 21 de octubre

A cuánto cerró el euro blue hoy, 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre de 2026, el euro blue hoy cerró a $1.867,75 para la venta y $1.828,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 21 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cerró este miércoles 21 de octubre a $1.680 para la compra y $1.780 para la venta.

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A cuánto cerró el euro tarjeta este miércoles 21 de octubre

El euro tarjeta, también llamado turista, cerró en el mercado a $2.318,95 para la compra este miércoles 21 de octubre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, 21 de octubre

Cómo cerró el euro en los bancos de Argentina este 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.795 vendedor.

Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 21 de octubre

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 21 de octubre, cerró en el mercado paralelo a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.