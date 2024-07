Un plenario de trabajadores aceiteros habilitó una inminente posibilidad de poner en práctica medidas de fuerza, que podría incluir una huelga nacional, ante la reinstauración del pago del Impuesto a las Ganancias y de la imposición de reforma laboral.

La definición dejó en mano de las conducciones de la Federación y del gremio santafesino de San Lorenzo, las dos mayores representaciones gremiales que lograron un acuerdo de unidad, para que determinen las acciones dentro de la “profundización del plan de lucha”.

Por decisión unánime de los 250 delegados nacionales que participaron del Plenario en Santa Fe, las conducciones de ambas representaciones esperarán detalles de las reglamentaciones gubernamentales en torno a la reforma laboral y el impuesto a las Ganancias para definir las medidas y las fechas en que se llevarán a cabo. La posibilidad de un paro total en ese sector fue una de las alternativas que se barajaron en el cónclave gremial.

La definición llegó luego de un análisis legal, económico y gremial de la situación realizada por el sector, que se hizo durante gran parte del día en la ciudad de San Lorenzo. Allí se contempló como escenario posible un descuento de hasta $1,7 millones en diciembre para un trabajador que percibe la máxima escala gravada en la cuarta categoría, contemplando una suba del salario del 20% para el resto del año, aunque sin tomar en cuenta una eventual suba del piso de Ganancias, como exige la ley. Así lo planteó la asesora contable del sindicato SOEA, María Eugenia Sandoval.

“Un genocidio de la clase trabajadora”

“Tenemos que fortalecer esta unidad y no vamos a poder fortalecerla si no hacemos medidas de fuerza, si no salimos a luchar no solamente contra las empresas sino contra un gobierno que está minado de patrones”, afirmó el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, en el inicio de la jornada, que ya asomaba con definiciones contundentes. Si bien decidieron evaluar elementos no definidos por el Gobierno para las medidas de fuerza, la posibilidad de una huelga nacional se instaló como una opción “inevitable”, señalaron dirigentes consultados por PERFIL en el plenario.

El titular de SOEA, Daniel Succi, afirmó que los funcionarios del Gobierno “planificaron el genocidio de la clase trabajadora”, al definir la situación de los ingresos salariales del sector formal. El referente sindical de la ciudad de San Lorenzo, que es el Cordón Industrial del gran Rosario donde se genera el 84% de la producción industrial de las agroexportadoras, instó a la continuidad del plan de lucha que llevan adelante ambas representaciones gremiales.

Antes de la definición plenaria, una mesa de análisis sobre la situación económica mostró una situación de mayor conflictividad en los ingresos de los trabajadores, ante la continuidad del ajuste fiscal. En ese esquema, los analistas económicos que asesoran a ambas representaciones gremiales señalaron la retención en las liquidaciones de granos de los productores agrarios; la crisis de las reservas del Banco Central; la ausencia de inversiones; la baja recaudación fiscal; y la dilación del financiamiento del FMI.

Alerta de la devaluación

Según el análisis de los economistas, la falta de ingresos en las arcas del Gobierno y, ante un escenario de fuertes vencimientos de deudas en el 2025, las posibilidades de devaluación se incrementaron. “La apuesta del Gobierno para la estabilización de la economía fue que el campo liquide, pero está consiguiendo la misma cantidad de dólares que en un año con sequía”, alertaron los economistas, al señalar que la situación actual demuestra la “tercer peor cantidad de ventas declaradas, detrás de la pandemia y de la sequía”.

En ese contexto, el sector privado pidió tres medidas: unificación cambiaria, devaluación de por medio con dólar oficial más cerca del blue; un esquema mejorado del dólar blend, con liquidación del 50% y 50%; y liberación de retenciones, ya negadas por el Gobierno. “Si se pone en marcha una devaluación fuerte, la crisis social puede ser grave y la inflación, que es la bandera del Gobierno, se va a disparar”, le dijo a PERFIL uno de los analistas.

“Tendremos que salir a luchar. Nosotros vamos a seguir haciendo huelga para enfrentar a los que se impongan ante los intereses de los trabajadores aceiteros”, alertó Yofra, en el cierre de un plenario que tuvo dos características centrales: llegó con definición de “histórico”, por la unidad de los dos sectores más representativos; y se terminó con la promesa de ser el gremio que se enfrente a las políticas libertarias, poniendo en jaque a uno de los sectores exportadores más dinámicos de la economía.

