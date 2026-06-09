La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de cobro de los Vouchers Educativos. Esta es una asistencia económica temporal que se otorga con el objetivo de acompañar a familias en el pago de las cuotas escolares para impulsar la continuidad de sus estudios, sin importar el nivel.

La convocatoria para acceder a los vouchers educativos finalizó el pasado 30 de abril. En caso de haber sido rechazados por el organismo, los usuarios pueden optar por realizar un reclamo en caso de que se trate de un motivo académico a través de la página oficial de los mismos.

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ANSES: Quiénes recibirán el pago de los Vouchers Educativos

El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada, ya sea que estén en el nivel inicial, primario o secundario. Sin embargo, estas deben contar con el 75% o más de aporte por parte del Estado.

El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada.

Para poder inscribirse al programa, los beneficiarios deben contar con DNI válido, no superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar y completar la encuesta obligatoria al momento de la inscripción. Además, deberán presentar la siguiente información propia y de sus hijos:

-Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

-Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

-CBU actualizado en Mi ANSES.

-Estar registrado en Mi Argentina

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Cuando es la fecha de cobro de los Vouchers Educativos

El organismo confirmó que todos los beneficiarios recibirán el monto por los vouchers el próximo viernes 12 de junio, sin importar la terminación de sus DNI. El beneficio lo cobrará el adulto responsable registrado en ANSES, pero en caso de ser 2 personas que estén registradas y convivan con el hijo, la madre obtendrá el dinero.

JSM / EM