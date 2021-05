Ariel Graizer:"Hacen falta 12 años para lograr conectar al 32% de los hogares de Argentina que hoy no tienen conectividad"

La Cámara Argentina de Internet –CABASE- hizo un llamado a todos los actores de la industria para generar las condiciones que permitan una mayor velocidad para desplegar redes y servicios que puedan alcanzar al 32% de los hogares de Argentina que hoy no cuentan con conectividad fija a internet. El pedido se hizo en el marco del encuentro que tuvieron los principales actores de este ecosistema para celebrar el día internacional de Internet.

La cámara indicó que el total de accesos de banda ancha fija a internet a nivel país se ubicó en los 9.571562 accesos, lo que representa una penetración promedio de internet fijo a nivel nacional por cada 100 hogares del 68% a diciembre de 2020. Al analizar los datos de penetración a nivel regional, surge que Argentina sigue arrastrando un crecimiento muy dispar de los accesos entre provincias. En este sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene como la entidad con mayor penetración de accesos fijos a internet, con 108 accesos por cada 100 hogares, mientras que en el extremo opuesto se encuentran Formosa, San Juan, Mendoza y Santa Cruz, con penetraciones menores al 40% de los hogares.

En este sentido, Ariel Graizer, presidente CABASE sostuvo que "la tasa de crecimiento de la penetración resulta demasiado baja pensando en el objetivo de lograr la universalización de la conectividad para llegar con accesos de banda ancha fija a la totalidad de los hogares del país. Con este ritmo de crecimiento, que en los últimos 5 años fue del 2,8% promedio por año, hacen falta más de 12 años para lograr conectar al 32% de los hogares de Argentina que hoy no tienen conectividad”.

El acceso a Internet como derecho humano básico

“Mirando hacia atrás, hemos logrado enormes avances en el desarrollo de la conectividad que nos han permitido cubrir el 68% de los hogares pero, a la vez, el ritmo de crecimiento de los últimos años nos prende una luz de alarma y nos dice que no estamos haciendo el esfuerzo suficiente para llegar a la universalización”, sostuvo Ariel Graizer, y agregó que "estos datos tienen que interpelarnos a la industria, al estado y a la sociedad en su conjunto, para encontrar los mecanismos que nos permitan acelerar el ritmo de crecimiento para que no sean necesarios 12 años para conectar a todos los hogares de Argentina y que la falta de conectividad no siga siendo una barrera para el desarrollo para muchos ciudadanos”.

Desde la Cámara Argentina de Internet resaltan que el país no se puede dar el el lujo de tener que esperar tantos años para que todos los hombres y mujeres estén en un pie de igualdad en materia de conectividad y acceso a la economía digital. Asimismo, creen que la universalización solo podrá ser alcanzada a partir de la inversión privada y una regulación inteligente que promueva una mayor competencia y el desarrollo de los pequeños y medianos operadores, que son quienes llegan con sus servicios a los rincones más alejados de nuestro territorio nacional.

"No podemos trabajar y dirigir una empresa o cooperativa sin saber si podremos recuperar el costo de operar y aún menos decidir si invertiremos o no en la expansión de nuestras redes para llegar a los que aún no llegamos sin tener la previsibilidad necesaria. Estamos convencidos que la libertad de precios y el fomento de la competencia es el mecanismo más eficiente para el desarrollo de la industria de internet", finalizó Graizer.

Clases virtuales: sólo 4 de cada 10 alumnos de barrios populares tienen Internet

Por su parte, Claudio Ambrosini, presidente del ENACOM, afirmó: “Ampliar la conectividad en el país es una prioridad para esta gestión de Gobierno. Estamos trabajando sobre las inquietudes de empresas que vienen a solicitar Aportes no Reembolsables (ANR) y estamos escuchando las necesidades que nos plantean. Tanto desde el ENACOM como desde los diferentes ámbitos del Estado apostamos siempre al ida y vuelta permanente”. En relación al desarrollo de la conectividad, sostuvo que: “Invertiremos este año 3.400 millones de pesos en el programa de actualización de infraestructura de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), de los cuales al momento ya hemos desembolsado más del 30%”.

A continuación, Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, agregó: “No tenemos dudas que para universalizar el acceso de la banda ancha el rol del sector privado es fundamental, en especial las PyMEs y cooperativas, que son quienes dan servicio en las pequeñas localidades del interior. Tenemos que poner a estos actores en el centro, es a quienes nuestras políticas públicas buscan acompañar, preservar y potenciar”.

Por último, Pablo Tognetti, presidente de ARSAT sostuvo que "a inversión del Fondo de Servicio Universal que estamos volcando en el upgrade y actualización tecnológica de la REFEFO está en plena ejecución y es fundamental para atender el enorme crecimiento de la demanda que se generó el año pasado y que hizo que varios de nuestros nodos se congestionaran. En relación a llevar conectividad allí donde hoy no llega, afirmó: “De los 4.400 km de extensión de la red que sumaremos este año, dos tercios serán derivaciones de los troncales para conectar 280 nuevas localidades en acuerdo con las provincias y prevemos para 2023 poder conectar 280.000 hogares rurales a través de servicios de banda ancha satelital”.