Caen los valores del Bitcoin y otras criptomonedas: ¿es un buen momento para invertir?

En el contexto de volatilidad de los mercados causada por los anuncios de aranceles generalizados por parte del presidente Donald Trump, las cotizaciones de las criptomonedas no quedaron a salvo, aunque en algunos casos se trata de una profundización de caídas.

En el caso de Bitcoin, la criptomoneda más popular, tras haber tocado su máxima cotización de US$ 106.000 en enero, comenzó una trayectoria de baja hasta quedar en torno de los US$ 77.000, con una caída de más del 9% solamente en la última semana.

En el caso de Ethereum, desde su pico de US$ 3.470 en enero, comenzó bajar hasta cotizar actualmente a US$ 1.467. En la última semana, se depreció 22,5%.

¿Los aranceles son fuegos artificiales o un cambio de época?: "Trump lanza bombas y luego negocia"

Como sucede cuando retroceden los valores otros activos, algunos se preguntan si es un buen momento para invertir en criptomonedas, teniendo en cuenta que a finales de 2024 pasado algunos analistas arriesgaban que Bitcoin podría alcanzar los US$ 150.000 durante este año.

“En contextos de volatilidad y corrección de activos como el actual, más que hablar de conveniencia para invertir en criptomonedas, la conversación debería girar en torno al rol que los criptoactivos pueden jugar dentro de una estrategia financiera diversificada. Bitcoin, por ejemplo, se viene consolidando desde hace años como un activo alternativo frente a las tensiones de la economía global, y cada vez más personas, empresas e incluso gobiernos están adoptándolo como reserva de valor. El mismo hecho de que Estados Unidos haya decidido constituir una reserva nacional cripto con más de 198.000 BTC va en esa dirección”, comentó Matías Dajcz, Chief Revenue Officer de Ripio ante el requerimiento de PERFIL.

“Muchos inversores interpretan estas caídas como oportunidades de compra, especialmente si creen en el potencial de largo plazo del ecosistema cripto. Pero esto depende de múltiples factores: el horizonte de inversión, la capacidad de cada persona para tolerar la volatilidad y su conocimiento sobre los riesgos involucrados. Como en cualquier estrategia financiera, entender qué lugar ocupa este tipo de activos en una cartera diversificada es clave”, agregó Dajcz. En ese sentido, recomienda investigar a fondo los proyectos detrás de cada token: “El famoso DYOR (Do Your Own Research) sigue siendo una de las reglas más importantes para navegar este ecosistema con criterio”.

Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage, plataforma de pago de honorarios en criptomonedas, señaló que “la conveniencia de invertir en criptomonedas depende del perfil de riesgo de cada inversor. A corto plazo no parece el mejor momento, ya que el mercado —no solo el cripto— atraviesa una fuerte inestabilidad”.

María Fernanda Juppet, CEO de la exchange CryptoMKT afirmó que “en contextos de volatilidad como el actual, las criptomonedas pueden representar una alternativa estratégica para diversificar portafolios y proteger valor a largo plazo. A pesar de que el mercado cripto es volátil por naturaleza, esa misma característica ofrece oportunidades para quienes entienden su funcionamiento y están dispuestos a asumir cierto nivel de riesgo controlado”.

“Además, muchas criptomonedas —como Bitcoin o Ethereum— están cada vez más integradas en el sistema financiero global y comienzan a comportarse como activos refugio frente a la inflación o a la depreciación de monedas locales. En países con inestabilidad económica, las criptos también son vistas como una forma de resguardar patrimonio o acceder a mercados globales sin intermediarios”, agregó Juppet.

Recomendaciones para invertir

Una vez que se ha meditado y tomado la decisión de invertir en este contexto, surge la duda sobre qué criptoactivo es más conveniente para sacar el mayor provecho.

GameStop apuesta por Bitcoin en medio de una crisis de mercado

Según Matías Dajcz, “en escenarios inciertos como éste, los inversores tienden a volcarse a activos con mayor trayectoria, liquidez y casos de uso comprobados. En ese sentido, Bitcoin y Ethereum siguen liderando por fundamentos sólidos. También es clave el crecimiento de uso de las stablecoins, como USDC o USDT entre las principales, que se convirtieron en instrumentos clave para operar, resguardar valor o moverse con mayor flexibilidad entre mercados. Son monedas que ya no solo cumplen un rol táctico, sino también estratégico en contextos económicos desafiantes”.

“Además, vemos cada vez más interés por tokens vinculados a infraestructura blockchain, como Solana, o por proyectos dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), que están empujando los límites de lo que es posible en el mundo financiero digital”, añadió.

María Fernanda Juppet coincide sobre los valores de Bitcoin y Ethereum. “También hay criptomonedas emergentes con alta proyección, como Solana (SOL), Avalanche (AVAX) y Polkadot (DOT), que han demostrado innovaciones importantes en escalabilidad, velocidad y costos de operación, convirtiéndose en plataformas atractivas tanto para desarrolladores como para usuarios”.

Ramiro Raposo opinó que "para el largo plazo, recomiendo enfocarse en Bitcoin. En el corto, proyectos como Solana y Polygon muestran potencial, aunque implican un mayor riesgo. Por eso, es clave tener una estrategia clara y solo invertir el capital que uno esté dispuesto a perder”.

LM