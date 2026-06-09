La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 9 de junio con los depósitos correspondientes al calendario de pagos mensual del sexto mes del año. La continuidad del cronograma abarca de forma simultánea a los jubilados con haberes mínimos, a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo y a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Las transferencias bancarias se realizan de manera escalonada en las cuentas de la seguridad social de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

ANSES: estos beneficiarios no podrán cobrar la AUH en junio 2026

Los desembolsos del período reflejan las actualizaciones correspondientes a la movilidad mensual, calculada según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En paralelo, la liquidación de las jubilaciones y las pensiones mínimas incorpora de forma unificada el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año en curso. A este esquema de haberes y aguinaldo se le suma la continuidad de los bonos extraordinarios de refuerzo económico otorgados por el Estado nacional para los sectores de menores ingresos previsionales.

Cronograma de pagos de ANSES para jubilaciones mínimas y pensiones

El sector de pasivos que percibe hasta un haber mínimo legal sigue adelante con su esquema de cobros durante la jornada del martes, avanzando en el cronograma que se extenderá durante las semanas subsiguientes. La acreditación del medio aguinaldo se calcula tomando como base el cincuenta por ciento de la mayor remuneración mensual percibida dentro del semestre, impactando de forma directa en los saldos finales disponibles en las entidades financieras autorizadas.

¿Los beneficiarios de la AUH cobran aguinaldo en junio 2026?

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

- Documentos terminados en 1: martes 9 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

- Documentos terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

- Todas las terminaciones de documento: del lunes 8 de junio al miércoles 8 de julio.

Asignaciones familiares, universales y por embarazo habilitadas por el organismo previsional

Las transferencias directas destinadas a la protección social, infancia y maternidad registran nuevas acreditaciones en las cuentas bancarias asociadas al sistema SUAF, de asignaciones universales y por embarazo. Las actualizaciones de los montos rigen de manera automática sobre los haberes de este mes, requiriendo el cumplimiento de las normativas de escolaridad y controles sanitarios habituales para la liberación de los porcentajes de retención correspondientes a los períodos previos.

Jubilados y pensionados ANSES, cuánto cobro en junio 2026

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

- Documentos terminados en 1: martes 9 de junio.

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