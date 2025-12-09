Caputo quiere conseguir US$ 1.000 millones a una tasa por debajo del 9% con el nuevo bono en dólares

El ministro de Economía Luis Caputo adelantó que el Gobierno buscará conseguir unos US$ 1.000 millones en la colocación de un nuevo bono del Tesoro en dólares, y que espera convalidar una tasa de interés menor al 9% anual.

Así lo anticipó el jefe del Palacio de Hacienda ante inversores en un encuentro de la Fundación IEB. Aseguró que ese monto y ese costo financiero es el "objetivo central" que se planteó el equipo económico para esta operación de deuda.

“Estamos buscando juntar US$ 1.000 millones, con una tasa por debajo del 9%, ese es nuestro objetivo”, afirmó el ministro Caputo. Y agregó: “La idea de este nuevo bono es mostrar al mercado que si tuviéramos bonos más convencionales, el riesgo país sería otro”, agregó.

Será la primera emisión de un título en dólares desde enero de 2018, y con lo obtenido se le hará frente al vencimiento de US$ 4.500 millones que debe afrontar en enero, con el objetivo de no usar las reservas del Banco Central. El título será denominado BONAR 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.

En este evento, Caputo explicó que la próxima colocación forma parte de una estrategia financiera más amplia y que también incluyó conversaciones con bancos internacionales, que “ofrecieron 7 mil millones de dólares” a manera de préstamo directo (repo).

Esquema cambiario y acumulación de reservas

El ministro se enfocó luego en el esquema cambiario y en la discusión con el FMI. Aseguró que "hay consenso" con el organismo para conservar las bandas y afirmó que “no vamos a salir de las bandas ni empujar el dólar para arriba”, dijo en conversación con el presidente y fundador de IEB Juan Ignacio Abuchdid.

Planteó que la administración buscó acumular reservas de forma “ordenada y barata”, en referencia a que no implique una emisión de pesos alta, y rechazó la idea de una flotación inmediata. Según describió, las bandas “ganaron mucha credibilidad” y “resistieron un ataque histórico”, por lo que consideró que el esquema “va a seguir y da certidumbre”.

Caputo sostuvo que la acumulación de reservas debe acompañar el aumento de la demanda de dinero. Advirtió que una compra acelerada implicaría emisión no convalidada por el público y “generaría inflación”, además de disparar un costo financiero por la esterilización, que el BCRA debería realizar a través de pasivos remunerados, que pagan una tasa de interés.

Y describió el espacio potencial para recomponer reservas: con el mismo ratio de base monetaria anticipado para el año próximo, existiría margen para adquirir “7 mil millones de dólares”, cifra que se duplicaría si la relación con el PBI creciera un punto.

Aclaró, de todos modos, que también se requiere una oferta suficiente de divisas y recordó que el mercado de cambios operó “menos de 200 millones de dólares por día”, en parte porque muchos agentes “se adelantaron” y dolarizaron posiciones antes de las elecciones.

Reducción de retenciones a las exportaciones

El ministro de Economía también se refirió a la reducción de retenciones a las exportaciones del campo anunciada por el Gobierno Nacional.

En este marco, Caputo aseguró que “el compromiso del Gobierno Nacional con el campo es desde el día uno” y que “es una alegría y un orgullo poder seguir retribuyéndole a este sector todo lo que ha contribuido desde hace tantos años”. “Hay un camino largo por recorrer, pero la soja baja del 26% al 24%; los subproductos de soja del 24,5 al 22,5%; trigo y cebada de 9,5 a 7,5%; maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%; y girasol de 5,5% a 4,5%”, precisó Caputo, al tiempo que afirmó que “en la medida en que tengamos algún espacio fiscal, vamos a seguir bajando impuestos; la estabilidad macroeconómica y la baja de regulaciones e impuestos es la mejor política industrial que se puede tener”.

En la misma línea, Caputo anticipó que, mediante la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso Nacional, se buscará “seguir bajando impuestos, logrando que la economía siga creciendo y con mayor formalidad”. De esta manera, anticipó que se propondrá “un régimen para facilitar el proceso de despidos o los mutuos acuerdos, que son clave para emplear nuevos trabajadores”. “También, hay un régimen de nuevo empleo para pequeñas empresas”, agregó.

Al finalizar el encuentro, el fundador y presidente del Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, le entregó a Caputo y a su equipo un reconocimiento por su gestión en el Ministerio de Economía.

FN