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Licitación de deuda: el Gobierno renovó vencimientos en pesos y sumó US$ 300 millones con Bonares

En total, la Secretaría de Finanzas adjudicó $9,92 billones sobre ofertas recibidas por $11,80 billones.

Licitación de deuda: el Gobierno renovó vencimientos en pesos y sumó US$ 300 millones con Bonares
15-04-2026 | 19:52

El Gobierno logró un rollover superior al 100% en una nueva licitación de deuda. En total, adjudicó $9,92 billones sobre ofertas recibidas por $11,80 billones. Esto significa un rollover de 127% sobre los vencimientos del día de la fecha, según informó la Secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase.

Además, se colocaron US$ 300 millones en Bonares AO27 y AO28 a rendimientos de 5,00% TNA (el mínimo fijado) y 8,20% TNA, respectivamente.

El dólar blue cerró sin cambios este miércoles 15 de abril y el Banco Central compró dólares

Ministerio de Economía
Ministerio de Economía

Estos fueron los bonos colocados:

LECAP a:

14/8/26 (S14G6) - $4,45 billones 2.00% TEM, 26.82% TIREA.

CER a:

29/9/28 (TZXS8) - $1,64 billones a 7.60% TIREA.

28/3/29 (TZXM9) - $0,53 billones a 7.95% TIREA.

TAMAR:

26/2/27 (TMF27) - $1,98 billones con un margen de 5.02%.

31/8/27 (TMG27) - $0,80 billones con un margen de 4.88%.

Dólar Linked a:

30/6/28 (TZV28) – $0,52 billones a 8,50% TIREA.

Hard Dólar a:

29/10/27 (AO27) – USD 150 millones a 5,12% TIREA (5.00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 150 millones a 8,51% TIREA (8.20% TNA).

Conversión de títulos por un total del 36%, 32% y 15% respectivamente de la emisión:

✅
[]

TZXD6-TZXM8 - $13,04 billones a 6.35% TIREA.

TZXM7-TZXM8 - $0,65 billones a 6.35% TIREA.

Desde la Secretaria de Finanzas recordaron que este jueves se realizará, hasta las 13, la segunda rueda de los bonos AO27 y AO28 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de US$ 100 millones en cada tramo.

El asesor financiero, Nau Bernues, destacó en su cuenta de X la buena licitación llevada adelante por el Gobierno: "Otra licitación positiva para el gobierno y van... En este caso, la novedad vino por lograr nuevamente estirar fuertemente los vencimientos. Adicionalmente, absorbe pesos (rollover del 127%)".

Y agregó: "Vale la pena destacar que más de $2 billones fueron a CER, pero CER 2028 y 2029. Por otro lado, se siguen emitiendo los hard dollar (HD), se completaron los cupos y fueron US$ 300 millones por acá. Tasas en línea con lo anunciado previamente, con el tope de 5% para el AO27. El equipo económico sigue mostrando que tiene muchas cartas y las va jugando de acuerdo al momento".

Por otro lado, el funcionario del ministerio de Economía, Felipe Nuñez, destacó que "se colocaron, entre conversión de títulos y licitación, $18 billones a 2028/29. La extension de duration promedio de la cartera fue de 1,65 años".

BCRA
BCRA

El Banco Central sigue comprando reservas y ya suma más de US$ 5.800 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha de compras de divisas y este miércoles sumó US$ 128 millones, completando 67 jornadas consecutivas de compras. Las reservas internacionales brutas, sin considerar los pasivos, llegaron a US$ 45.627 millones.

Desde que se implementó el nuevo esquema monetario en enero, la entidad sumó US$ 5.849 millones, alcanzando más de la mitad de la meta prevista para todo el año. El viernes pasado, el Central concretó una compra de US$ 457 millones, la segunda en magnitud bajo la gestión de Javier Milei, solo por debajo de los US$ 468 millones acumulados el 4 de abril de 2024.

Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan compras netas de divisas que podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo del ritmo de la remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, advirtió que la acumulación de reservas estará determinada por la demanda de pesos y el ingreso de dólares. La entidad ya logró superar el 19% de la meta anual.

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