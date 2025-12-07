Casi uno de cada tres jóvenes aprende sobre dinero en redes sociales

El 33% de los jóvenes argentinos elige las redes o creadores de contenido como fuente para aprender sobre dinero en redes sociales. El 86% dice no haber recibido ninguna educación financiera en la escuela, todo de acuerdo al informe “El valor de aprender”, elaborado por Santander junto a IPSOS. Encuestaron a personas de entre 16 y 24 años en diez países del mundo incluida la Argentina.

El estudio, realizado en Europa y América, y basado en 20.000 consultas, también revela que solo el 20% de los adultos ha participado alguna vez en un curso formal de educación financiera, aunque el 95% reconoce sus beneficios.

En el país, el 91% de la población considera que las escuelas y los padres deberían garantizar la educación financiera, pero casi el 30% recurre a redes sociales para aprender sobre dinero. En Argentina esa cifra se duplica respecto de los mayores, ya que los jóvenes se informan más, pero también quedan más expuestos: siete de cada diez fueron víctimas de intentos de estafas digitales y casi uno de cada cuatro cayó efectivamente en fraudes online.

En Argentina, casi el 86% de los encuestados respondió no tener educación financiera en la escuela, una de las cifras más altas del estudio, comparada con los demás países del mundo. Pero el 84% de quienes no recibieron clases de finanzas dicen que les habría gustado tenerla.

El estudio expone una paradoja global: el 61% de las personas afirma tener conocimientos financieros, pero solo el 11% se siente realmente informado. Al medir conceptos básicos, la brecha entre percepción y realidad es clara: en Argentina, solo el 27% respondió correctamente una pregunta sobre inflación.

El 95% de las personas consultadas reconoce los beneficios de recibir educación financiera: 64% cree que ayuda a tomar mejores decisiones, 59% que permite gestionar mejor el dinero y las deudas, y 40% que reduce el estrés financiero. Pero las barreras persisten: el 44% menciona el costo y el 31% la falta de tiempo como principales motivos para no formarse.