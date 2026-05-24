Chapadmalal y Embalse: Nación despidió a todos los trabajadores

El Gobierno nacional pasó a disponibilidad a todo el personal de planta permanente y contratado de las unidades turísticas Chapadmalal y Embalse, creadas en la década del 40 para que vacacionen las familias de los trabajadores. Mediante una importante inversión, el gobierno anterior había recuperado los complejos ubicados en codiciados terrenos que ahora Javier Milei pretende privatizar.

Con la Resolución 2026-129 de la Jefatura de Gabinete, a la que accedió PERFIL, Nación pasó al “personal de planta permanente con estabilidad adquirida a situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269 del 22 de abril de 2026”. El plazo máximo que pueden mantenerse sin asignación de tareas será de 12 meses, por lo que si pasado ese período no consiguen una nueva ubicación quedarán despedidos. Se trata de cerca de 60 empleados estatales, muchos de ellos que le dedicaron su carrera al turismo social y que viven allí con sus familias desde hace décadas.

Chapalmalal y Embalse fueron construidos en los 40, cuando se creó el turismo social. Los complejos hoteleros fueron pensados para las familias de los obreros, que no podían aspirar a tomarse un período de vacaciones en la playa.

Hasta 2023 se recuperaron los predios. Los entonces ministros de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y Turismo, Matías Lammens, invirtieron más de $ 7.000 millones de esa época a la readecuación de las instalaciones de las unidades de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Gracias a esto, los hoteles volvieron a utilizarse para su destino original: que vacacionen las personas con menores recursos después de que habían sido abandonados por Fernando de la Rúa en 2001. Cuando asumió Milei también los dejó de lado, con algunos trabajos de reconstrucción paralizados.

“El gobierno anterior puso en marcha el proceso de reparación y restauración del los hoteles de Embalse, invirtiendo cientos de millones de pesos que hoy serán regalados a precio vil, al igual que el resto de las privatizaciones que viene ejecutando el Gobierno de Milei”, denunciaron desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE). El Secretario General de la Seccional de ATE Río Tercero, David Salto.

Privatización. La Justicia bonaerense ordenó esta semana el desalojo del complejo turístico de Chapadmalal, ubicado a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad, mientras continúa la controversia por la concesión del predio. ATE presentó un recurso de amparo para frenar esa medida, al tiempo que legisladores buscan que el lugar quede bajo la administración de la Provincia.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le dio un plazo de diez días a los empleados —unas 50 personas en total— para que abandonen el lugar. Caso contrario, amenazan, serán desalojados por la fuerza pública.

El objetivo del gobierno es concesionar por 30 años el complejo para atraer inversión privada que permita restaurar la infraestructura y reducir el costo de mantenimiento, como lo había anunciado el mes pasado durante una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Unidad Turística de Chapadmalal, tal su nombre oficial, fue inaugurada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. El complejo cuenta con nueve hoteles de tres pisos cada uno, está ubicado a la vera de la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar, y fue construido con aportes de la Fundación Eva Perón.