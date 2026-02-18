La fábrica FATE anunció el cierre definitivo de su planta de San Fernando, afectando a los 920 empleados que forman parte de la firma. Tras el anuncio, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, se reunió con los empleados en la fábrica y en estas primeras horas del miércoles 18 de febrero se encuentra "demorado" dentro del edificio.

Según detalló a Perfil el Diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el FIT, Gabriel Solano, el establecimiento se encuentra en manos de la policía bonaerense.

A raíz del comunicado que emitió la empresa por el cierre definitivo, el sindicato respondió con "reclamos por los puestos de trabajo y la unidad productiva tomada como tal", según informó Solano.

En desarrollo…