Después de una semana de extrema tensión, protestas y un paro que terminaron llevando la crisis del Hospital Garrahan al tope de la agenda nacional, el Gobierno de Javier Milei anunció este domingo que otorgará un aumento salarial para los médicos residentes de ses centro asistencial. Será no a partir de junio, sino desde el 1° de julio, y los residentes pasarían a cobrar "en torno a $1.300.000", según se informó en la nota libertaria difundido este domingo. Como se recordará, Milei acusó del conflicto a "los psicópatas kirchneristas", incluso habló de "ñoquis" en la estructura del nosocomio. La respuesta de los médicos, este domingo, fue de cautela, señalando que "aún no tenemos una comunicación oficial" sobre los aumentos.

Azul Santana, residente del Garrahan, indicó que el anuncio de esta mañana que hizo el Hospital a través de sus redes sociales "no es un canal oficial", y planteó que los residentes "todavía no recibimos ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder".

"A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación", remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia. En la misma línea, insistió: "El mensaje que aparece no está firmado por nadie, así que esperaremos la oferta o propuesta oficial como para responder".

Santana es residente de pediatría y actualmente cursa el primer año, su salario es de $797.000 mil pesos mensuales, que podría elevarse a $830.000 en segundo año por el aumento por mérito, pero que incluso en cuarto año, el último de la residencia.

El anuncio del aumento llega tras una serie de reclamos sostenidos por los profesionales del principal hospital pediátrico del país, quienes denunciaron la crítica situación salarial que atraviesan. Actualmente, un residente de primer año percibe menos de 800.000 pesos mensuales, una cifra considerada por los trabajadores como insuficiente para el nivel de exigencia y responsabilidad que conlleva su labor.

Durante la última semana, residentes y médicos de planta protagonizaron una serie de protestas frente al hospital ubicado en el barrio de Parque Patricios. Bajo consignas como “Médicos pobres, país enfermo” o “Médicos luchando, el Estado mirando”, visibilizaron la crisis que enfrenta el sistema de salud pública y, en particular, el Garrahan, considerado un emblema nacional en atención pediátrica.

“El hospital está en riesgo de vaciamiento. Cada vez más profesionales renuncian en busca de mejores condiciones. Hay áreas que ya están al borde de quedar vacías”, alertó una residente durante una de las movilizaciones. El conflicto también expuso una caída en la cantidad de médicos que eligen el hospital para realizar su residencia, encendiendo las alarmas sobre el futuro del sistema de formación médica.

El comunicado oficial de las autoridades del hospital, alineado con el discurso del presidente Javier Milei, atribuyó el aumento a una “política de orden, eficiencia y reconocimiento al mérito” y no a las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores. Además, sostuvo que “gracias al ahorro por eliminación de personal fantasma y desvíos presupuestarios”, se podrá otorgar el aumento salarial.

“La salud de los chicos es prioridad, y cada peso del presupuesto debe estar al servicio de los que trabajan, no de los que parasitan el sistema”, sostiene el texto difundido por el hospital. También se anunció la implementación de un sistema biométrico de control de asistencia desde julio y se advirtió que quienes no cumplan serán despedidos.

En paralelo, Milei se expresó en entrevistas radiales afirmando que la crisis en el Garrahan fue “generada por los psicópatas kirchneristas”, acusando a la oposición de manipular políticamente el reclamo.

Fuentes del sector aseguran que el conflicto podría no estar resuelto del todo. “Se anunció un aumento, pero todavía no se formalizó ni se convocó al diálogo”, señaló a este medio una médica de planta que pidió reserva de identidad. “Necesitamos garantías de que estas mejoras no son un parche momentáneo”, añadió.

Desde la Asociación de Profesionales del Garrahan (APG) destacaron que si bien el anuncio representa un paso importante, el contexto exige soluciones estructurales. “Hay una sobrecarga extrema de trabajo, guardias extenuantes y sueldos que no alcanzan. Reconocer el mérito también es mejorar las condiciones laborales”, señalaron en un comunicado.

