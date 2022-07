¿Cuáles son los billetes argentinos con mayor pérdida de poder adquisitivo en la historia?

La inflación y la pérdida de poder adquisitivo en Argentina son una problemática habitual que todavía ningún gobierno supo solucionar. Sin embargo, en el último tiempo, consecuencia de un contexto internacional marcado primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania, así como también de malas decisiones políticas, se observa una escalada en los precios.

De hecho, como se señaló en el último informe de Focus Market, los valores de los servicios y productos subieron tanto de un día para otro, que los billetes ya no valen nada. Por tal motivo, desde la consultora llevaron a cabo un estudio donde se hace un recorrido histórico de la moneda en el cual se analizó no solo la cantidad de ceros que fue perdiendo, sino las veces que se reemplazó el signo monetario.

Cambios en la moneda argentina

1) 1.000.000 de pesos ley

El billete de mayor denominación fue el de 1.000.000 de pesos ley el cual se emitió el 25 de noviembre de 1981. Al poco tiempo fue perdiendo valor. La situación económica fue tan crítica que las cantidades usuales de dinero no entraban en las máquinas de calcular de esa época, es por ello que se dio inicio al fin del curso legal (no se puede usar en comercios, pero si canjear en el BCRA). Eso fue en julio de 1985 y su desmonetización total (no es más canjeable en el BCRA) fue en octubre de 1985. En 48 meses un billete de $1.000.000 paso a valer menos de $1500, perdiendo así el 100% de su valor al final del período.

"En los últimos 40 años hemos destruido 4 signos monetarias y erosionamos en meses en el poder adquisitivo del ingreso de los argentinos. En forma cíclica nuestros políticos prometieron en sus campañas las debilidades del anterior por haber ejercido el poder destructivo de los desequilibrios de las cuentas públicas sobre los bolsillos de los Argentinos. Todos absolutamente todos tanto oficialismo como oposición en forma de alternancia se han recostado sobre el deterioro constante pero nadie ha podido ponerle fin a la destrucción del valor de nuestra moneda" indicó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market

2) 10.000 Pesos Argentinos

Luego del fin del Peso Ley 18.188, se reemplazó por una nueva moneda que estabilizaría las altas variaciones de precios. Se dio paso al peso argentino ($a). El billete de mayor denominación fue el de 10.000 pesos argentinos , el cual tuvo su fecha de emisión en abril de 1985, para que luego de 39 meses en julio de 1988 luego de una inflación promedio de 650%, este billete perdiera el 100% de su valor.

"Estamos en la actualidad ante un proceso de aceleración de la variación de precios y pérdida del poder adquisitivo del peso Argentino muy fuerte. El gobierno tiene problemas para seguir financiando sus déficit fiscal colocando deuda en el mercado local con el mercado de deuda internacional cerrado y con suba de tasas. Un leve revés del mercado ante este escenario puede incrementar la emisión monetaria con mayor circulación de pesos en el mercado impactando sobre la variación de precios, caída de su demanda, aceleración de su circulación e incremento de la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda" resaltó Di Pace.

Inflación: ¿Con 1000 pesos que se podía comprar en 2017 vs 2022?

3) 500.000 AUSTRALES

Uno de los últimos cambios de moneda fue el popularmente conocido como Austral. Llegó con una Plan económico, que al final de la historia no pudo cumplir sus objetivos por lo cual se volvieron a registrar altas tasas de inflación. En ese entonces el billete de mayor denominación fue 500.000 australes, el cual tuvo su primera emisión en noviembre de 1990 y con una fecha de desmonetización en enero de 1993, es decir que en 27 meses el austral perdió la totalidad de su valor.

4) 1000 PESOS

Este recorrido histórico, lleva nuevamente al presente, en donde está al billete de $1.000 pesos, considerado como el de mayor denominación, el cual se emitió en noviembre del 2017 y hasta el momento ya pasaron 54 meses desde el inicio de su curso legal. Ahora, si se observa la serie al inicio del periodo se aprecia que un billete de $1000 tenía el valor en dólares de 51,87 en el 2017, para luego llegar al 2022 con una serie renovada con un valor ajustado en dólares de 3,70.

"La pérdida de valor de la moneda y más específicamente del billete de mayor denominación del país solo es una muestra del deterioro que genera la inflación a todos los elementos de la economía", aseveró Di Piace. "Hay una división de aguas claras entre la ocupación de los políticos del gobierno y la preocupación de la gente.", concluyó el director de la consultora.

RM / LR