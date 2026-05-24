De la causa Cuadernos a la obra pública libertaria: los empresarios que se quedarán con las rutas

Muchos de los ganadores y competidores de las privatizaciones de las rutas argentinas que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentran imputados y otros al menos mencionados en la causa Cuadernos, que investiga corrupción en la obra pública kirchnerista. El Gobierno libertario, que no les hizo mantenimiento a los caminos en más de dos años, pretende quitarle al Estado nueve mil kilómetros de las vías terrestres más importantes del país para que los nuevos propietarios pasen a cobrar allí peajes.

La Etapa I, que está conformada por más de 700 kilómetros, ya se firmaron los contratos de traspaso a las empresas ganadoras. Autovía Construcciones y Servicios S.A., del grupo Cartellone, se quedó con el Tramo Oriental y gestionará las Rutas Nacionales (RN) 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Las cabezas del grupo Cartellone son José Cartellone y Gerardo Cartellone, ambos hermanos están en la causa “cuadernos” como autores de 10 actos de cohecho activos, es decir, de realizar coimas. Según Diario Uno, Gerardo ahora es la cabeza de la empresa dedicada a proyectos de energía y su hijo Alejandro está al frente del negocio de las construcciones civiles.

Dentro del holding familiar también está José Cartellone Construcciones Civiles S.A., que aparece en la central de deudores del BCRA, con una deuda con el Banco Nación por más de $ 15 mil millones y en situación 5, es decir, irrecuperable. Ambas empresas del grupo son oferentes en otros tramos de las concesiones.

Por su parte, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., José Eleuterio Pitón S.A. y Pietroboni S.A., tomó posesión del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

El pasado 16 de abril, el empresario Daniel Claudio Pitón, de Pitón S.A, señalado de realizar un acto de coima la causa que investiga corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo, declaró en el Tribunal Oral Federal 7 y aseguró que durante la etapa de investigación “mintió para no ir preso”. También negó haber entregado dinero en concepto de sobornos.

En la Etapa II-A, que abarca 1.800 kilómetros, las empresas adjudicadas obtuvieron las licitaciones por 20 años. Para el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226, los ganadores fueron del grupo oferente compuesto por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A., Coarco S.A. Y el tramo Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35 fue para Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.

La causa cuadernos también salpica en estas concesiones, Patricio Gerbi, presidente de Coarco S.A., se encuentra como imputado colaborador, o también conocido como la figura de “arrepentido”, y acusado de ser coautor de dos cohechos activos.

La puja que se viene. En cuanto a la Etapa II-B, que corresponden a 2.500 km, se presentaron 16 oferentes, donde se vuelve a presentar Autovía Construcciones y Servicios, del grupo de la familia Cartellone. Pero aparecen otros más mencionados en la causa cuadernos: Hugo Alberto Dragonetti, presidente de Panedile Argentina S.A., sindicado como autor de seis cohechos activos y coautor de otros 22; Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A., apuntado de realizar 14 coimas; Juan José Luciano, titular de Luciano S.A., señalado de ser autor de doce cohechos activos.

Por otra parte, Aldo Benito Roggio, que se encuentra como arrepentido de la causa acusado de 15 actos de sobornos, dejó de estar al mando Grupo Roggio S.A., pero la marca compite por quedarse con una parte de las concesiones.

Por último, el viernes se abrieron los sobres del último tramo, la Etapa III, que corresponden a más de 3.900 km. “Con esta última etapa, se contempla la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas, que estarán todas en obra las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, apuntó Caputo.

Estos corredores viales abarcan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 8 fases ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

Este tramo generó el interés de 20 consorcios de constructoras. Donde vuelven a aparecer empresas que quedaron afuera de las primeras dos licitaciones y aparecen en la puja de otros tamos como Luciano S.A., Panedile Argentina S.A, como compañía que ya ganaron y buscan repetir como el grupo Cartellone, José Eleuterio Pitón S.A. y Rovial S.A.

A su vez, aparece Paolini Hnos S.A, que preside Julio José Paolini, acusado de autor y coautor de ocho cohechos activos en la causa que investiga casos de corrupción en la obra pública.

También pujan otras empresas salpicadas por la causa: José J. Chediack S.A.I.C.A. y JCR S.A. En el caso de la primera, Eduardo Luis Kennel, gerente administrativo Financiero de la firma, se encuentra mencionado como partícipe necesario de cinco cohechos activos; y de la segunda compañía aparece un miembro acusado de partícipe necesario de cuarenta cohechos activos, Jorge Sergio Benolol.

Además, aparece CPC, de grupo Indalo, cuyos dueños se encuentran involucrados en la causa “Cuadernos”, y que también busca quedarse con parte de las rutas de la Etapa II-B.