Deuda: el Gobierno renovó el 100% de los vencimientos pero creció el apetito por bonos atados al dólar

En una licitación de deuda muy anticipada por el mercado, el gobierno de Javier Milei colocó más de $6 billones y logró renovar el 100% de los vencimientos en pesos. Además, aumentó el apetito por los instrumentos atados a la evaluación del dólar, en una señal de cobertura ante eventuales saltos cambiarios.

"La Secretaría de Finanzas anuncia los resultados de la licitación del día de la fecha, en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $ 8,274 billones, y se adjudicó un total de valor efectivo $ 6,285 billones", remarcaron desde la dependencia que encabeza Pablo Quirno, mano derecha del ministro de Economía Luis Caputo.

Javier Milei descartó una devaluación y dijo que es "irrelevante la cuestión cambiaria"

Licitación de deuda: el Gobierno renovó el 100% de los vencimientos

De esta manera, el equipo económico consiguió rollear el 100,2% de los vencimientos de este jueves, aunque a tramos más cortos que en procesos previos. Las letras capitalizables (LECAP) volvieron a ser las grandes protagonistas de la jornada y vencen entre fines de abril y fines de julio de 2025.

Por otra parte, los inversionistas también mostraron interés por los instrumentos dólar linked. Es decir, vinculados a la trayectoria del tipo de cambio oficial. Se adjudicaron más de un billón de pesos (18% del total) en estos bonos que permiten cubrirse en caso de un salto de la moneda extranjera.

La lupa de los agentes financieros estaba puesta sobre estos títulos del Tesoro debido a la volatilidad cambiaria que dominó a los mercados en las últimas jornadas. La suba de los dólares financieros y el dólar futuro se aceleraron frente a la falta de certidumbres respecto al esquema cambiario que reemplazará al crawling peg del 1% mensual una vez que se rubrique el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los instrumentos adjudicados son:

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•LECAP: 28/04/25 $2,662 billones a 2,79% TEM ➡️[] •LECAP: 30/05/25 $2,112 billones a 2,80% TEM ➡️[] •LECAP: 31/07/25 $0,196 billones a 2,80% TEM ✅[] •Dólar linked: ➡️[] •Dólar linked: 16/01/26 $0,217 a 0% TIREA. ✅[] •BONCER CERO CUPÓN: 31/10/25 $0,103 billones a +7,83% TIREA ➡️[] •BONCER CERO CUPÓN: 31/03/27 $0,101 billones a +10,98% TIREA

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Caputo reveló el monto pedido al FMI

Durante una charla en la XXIII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina ASSAL IAIS 2025, Caputo confirmó que la Argentina negocia un préstamo de US$ 20.000 millones con el FMI, aunque resta el visto bueno del directorio

El jefe del Palacio de Hacienda contó que mantuvo una conversación la directora del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, para anticipar el monto del crédito, ya que "pueden faltar algunas semanas para convocar al board y los rumores dicen que piden devaluación de 30% o 7%, que el acuerdo iba a ser de 3.000 y otros de 5.000 millones".

En simultáneo, el titular de la cartera económica confirmó las negociaciones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) por un paquete adicional de libre disponibilidad con el objetivo de reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A propósito de este tema, el funcionario nacional planteó "cuando uno ve las reservas brutas y le suma lo que viene, las reservas brutas van a subir a los US$ 50.000 millones". Cabe destacar que las tenencias extranjeras del BCRA hoy se ubican en US$ 26.222 millones, la cifra más baja desde enero de 2024.

MFN / Gi