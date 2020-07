El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó ayer que el Gobierno no hará mejoras a la propuesta de reestructuración de deuda emitida bajo legislación extranjera que se presentó el pasado lunes 6 de julio ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, de acuerdo a sus siglas en inglés).



De acuerdo a los cálculos de mercado, la Argentina ya le otorgó a los tenedores de los bonos a reestructurar cerca de US$ 13.000 millones más que los que le había ofrecido en su propuesta inicial, presentada a finales de abril.



“Claramente no”, dijo Guzmán ayer miércoles al responder una pregunta sobre si el acuerdo podría verse modificado de alguna manera, tal como lo consignó un despacho de la agencia Bloomberg.



“Se realizaron negociaciones hasta el momento en que lanzamos la oferta. Ahora hay una oferta, y los acreedores decidirán sobre esa oferta", afirmó el ministro.



De igual modo dijo que el Gobierno evaluará un intercambio parcial de los bonos luego de ver el nivel de participación de los acreedores.



“A partir de hoy, todas las alternativas son posibles dentro de las limitaciones que hemos definido, pero la decisión final se tomará una vez que tengamos más claridad sobre el proceso, sobre la aceptación de los acreedores”, dijo Guzmán al ser consultado sobre un intercambio parcial.



Ayer por la noche, el ministro participó en la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con los gobernadores por videoconferencia. Allí aprovechó para agradecer el apoyo explicitado por los mandatarios al proceso de reestructuración de deuda y planteó que el comunicado de rechazo de Blackrok "es consistente con lo mismo que plantearon en las negociaciones", tal como lo señala la agencia Télam.



"Hicimos una oferta que muestra la gran voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo; es el máximo esfuerzo que puede hacer Argentina y cumplirlo, hemos ido hasta el limite", agregó el titular del Palacio de Hacienda.



"No vamos a poner a Argentina de rodillas, es clave entender que ir mas allá nos dificultaría enormemente salir de la pandemia", agregó Guzmán.

Vale recordar que ayer por la tarde los grupos Ad Hoc-encabezado por Blackrock- y Exchange Bondholder que nuclea a los bonistas del canje 2005 y 2010 evaluaron que la oferta es "un paso en la dirección correcta" pero no alcanza para ser aceptada.

“Si bien no aceptamos la última propuesta de Argentina, es alentador proporcionar una base para un compromiso constructivo. Estamos preparados para entablar discusiones sobre modificaciones a la propuesta que puedan lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de los problemas restantes”, expresaron los fondos que son los mayores acreedores del país en un comunicado.

De acuerdo a la última oferta el gobierno argentino pagaría US$53 por cada lámina de US$100; sin embargo estos dos grandes fondos pretenden acercarse al los US$60, que sería igual al acuerdo logrado esta semana con Ecuador. Vale recordar que el presidente Lenin Moreno publicó en su cuenta de Twitter que el país logró reestructurar su deuda de US$ 17.375 millones con una quita de deuda de US$ 1500 millones, una tasa de 5,2% una ampliación de plazos de 10 años más y 5 años de gracia para el pago de capital.

Por otra parte, y enfocados en la deuda argentina, los países miembros del G20 y el Club de París expresaron un fuerte respaldo a la oferta presentada a los acreedores de la deuda soberana, a quienes instaron a considerarla de “manera positiva” para llegar a un pronto acuerdo.



El apoyo se dio en el marco de reunión ministerial de alto nivel del G20 y del foro de países acreedores bajo el título “Enfrentando a la crisis del Covid-19”, en la que participó Martín Guzmán.



En su exposición, el ministro de Economía dijo que “si hay un país que conoce lo nocivo que son los descalces de moneda es Argentina". "Estamos haciendo nuestros máximos esfuerzos para reestructurar la deuda en moneda extranjera luego de un sendero de endeudamiento a partir de 2016 que terminó mal”, agregó.



Por último, sobre los efectos de la pandemia, señaló que “es fundamental evitar aumentos de la pobreza y de la indigencia y la destrucción de capacidades de las personas y de las empresas. Y las medidas que hemos implementado tienen que ver con esos objetivos”.



