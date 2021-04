Dólar blue: a la mañana llegó a $ 163, más alto que el solidario, para luego bajar a $ 162 al mediodía

El dólar blue continuó su tendencia alcista y llegó a cotizar esta mañana a $ 163, por encima del dólar solidario, que estaba en $ 162,52, aunque al mediodía el paralelo bajó y estaba en $ 162.

Miguel Pesce, titular del BCRA, logró en este año acumular reservas por más de u$s 4.000 millones.

El precio que registraba el blue a media hornada, de $ 162, representa un alza del 0,62%, o sea un peso más que ayer.

En una semana, el dólar que se vende en las cuevas ya aumentó un 17%.

Una suba rápida del dólar

Según el especialista financiero Christian Buteler, “no sorprende la suba. Se percibía barato y no es consistente un tipo de cambio libre con una inflación mensual del 4%”, advirtió en su cuenta de Twitter.

Roberto Cachanosky: "Cuando el dólar se dispara no hay techo"

“Sí sorprende la velocidad”, dijo y se preguntó: “¿Reacomodamiento de precios o retoma de tendencia alcista?”.

A pesar de la suba que se viene dando desde mediados de marzo, ya que hasta ese momento el blue oscilaba en torno a los $ 140, el Banco Central siguió comprando divisas y aumentando sus reservas.

Compras de dólares del Central

Hasta el informe de ayer, las reservas del Banco Central que preside Miguel Pesce estaban en u$s 40.332 millones. Ese día había comprado u$s 70 millones y en el mes ya acumuló u$s 1.470 millones, por lo que muy pronto va a superar lo adquirido en marzo, que fue de u$s 1.476 millones.

Los dólares financieros que se transan en la Bolsa tsambién están al alza.

El mayorista subía 11 centavos y se ubicada en $ 93,43, mientras que el minorista del Banco Nación continuaba en $ 92,50 comprador y $ 98,50 vendedor.

Los financieros también mostraban una leve suba. El MEP se ubicaba en $ 153,11, un 1,07% más arriba, y el contado con liqui subía 0,60% y estaba en $ 154,07.