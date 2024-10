El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) trata este viernes 11 de octubre el monto de los sobrecargos, un tema clave para el endeudamiento que tiene Argentina, entre otros países, con el organismo.

En el caso de concretarse una baja de los sobrecargos, podría significarle a la Argentina un alivio 400 millones de dólares anuales que, en los 30 años que tiene el programa, rondaría un total de 12.000 millones de dólares.

Los sobrecargos se cobran aquellos países que se han endeudado por encima de su cuota de participación en el FMI.

Según el Center for Economic and Policy Research en la actualidad hay 22 países afectados por estas sobretasas, “casi tres veces más que antes de la pandemia de Covid-19” y estiman que el FMI cobrará unos US$ 9.800 millones durante los próximos 5 años por este concepto.

Pedido internacional al FMI sobre los sobrecargos

Horas antes de la reunión del directorio, Iniciativa para el Diálogo de Políticas (IPD, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, emitió una carta abierta firmada, entre otros, por el profesor Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía y Martín Guzmán, ex ministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández, quien siempre se mostró muy crítico sobre los sobrecargos del organismo de crédito internacional.

“Los recargos del FMI son procíclicos y regresivos, extrayendo tasas de préstamo y tarifas más altas de los países durante las crisis financieras cuando deberían estar invirtiendo en su propia recuperación”, sostiene la carta abierta que también fue firmada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el senador Martín Lousteau.

Según el IPD, los recargos aumentan la tasa de interés anual potencial total impuesta por el FMI a casi un 8% y “ya 675 millones de personas viven en países de bajos y medianos ingresos cuyos contribuyentes se proyecta que paguen al FMI aproximadamente US$ 2 mil millones solo en recargos cada año durante los próximos cinco años. Cada uno de esos dólares es un dólar no gastado en salud, educación y la transición de energía limpia”.

“Si la Junta del FMI mantiene su sistema actual de cobrar a los contribuyentes de los países que ya están en deuda ya en deuda, tarifas adicionales, que amortiguan sus reservas generales, sus miembros no pueden esperar que percibamos al Fondo como el administrador de la estabilidad financiera global que fue fundado para ser y que la confianza en el Fondo disminuirá”, finaliza el escrito.

