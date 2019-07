El financiamiento, talón de Aquiles de la ‘adaptación’ para competir con Europa

por Patricia Valli

Tras una serie de reuniones con funcionarios del Gobierno y un encuentro encabezado por Mauricio Macri, las cámaras y empresas reclamaron una baja de los costos internos para poder competir con los países europeos a partir de la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur. Y si bien apuntaron contra impuestos, costos logísticos y otros ejes como la inflación y el dólar, entre otros, una de las claves es el financiamiento, necesario para la “adaptación” que propone el Ejecutivo al sector privado ante la mayor apertura comercial que comenzará a regir una vez que se apruebe el convenio.

Las tasas del Banco Central Europeo están en línea con la inflación de la eurozona y rondan el 2% a mediano plazo.

Solo las pymes exportadoras argentinas se acercan a una tasa baja en dólares, pero así y todo ronda el 4% y duplica el costo del Viejo Continente. La tasa interna de referencia bajó esta semana del 60%, pero mantiene el costo del financiamiento alto para las empresas.

“Vamos a tener que ir al gimnasio”, graficó el titular de la UIA, Miguel Acevedo, después de reunirse con los funcionarios. El acuerdo contempla la baja de aranceles por etapas, de 5, 10 o 15 años. Y llevará dos años por lo menos ratificarlo. La duda del sector privado y economistas es cuánto tiempo llevará normalizar la economía cuando el plan para llevar la inflación a un dígito en cuatro años que había presentado el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ya probó su fracaso.

“¿Cómo vamos a cerrar las asimetrías dentro de un plazo de cinco años? Las asimetrías no son que hay que modernizar la industria, sino que no podemos competir con Europa, cuando ellos tienen una inflación del 2% y una tasa de interés sensiblemente menor a la Argentina”, sostuvo Acevedo en declaraciones a radio Millenium.

A la baja. Esta semana, después de la firma del acuerdo político para la asociación estratégica con el Mercosur, el consejo del Banco Central Europeo anticipó que las tasas de interés clave se mantendrán en los niveles actuales hasta mediados de 2020 “y durante todo el tiempo que sea necesario para asegurar la convergencia de la inflación”. Las estimaciones para el índice de precios al consumidor están en 1,4% para el año próximo y 1,6% en 2021.

Según la consultora Ecolatina “la tasa de interés se ubica actualmente en niveles prohibitivos para invertir. En pos de adecuar el sistema productivo a las demandas del acuerdo, el costo de financiamiento deberá abaratarse sensiblemente: de lo contrario, será muy difícil competir con la producción de nuestro nuevo socio comercial”.

Las empresas se llevaron promesas de que habrá ayudas para determinados sectores para facilitar la “transformación productiva”. El principal antecedente de la reconversión fue la del sector de armadoras de notebooks y computadoras, que contempló subsidios por empleo para los trabajadores contratados, créditos con bonificación de tasa para las firmas y seguros de desempleo ampliados y capacitaciones para los trabajadores.

Moyano: “Es una entrega total”

El jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, cuestionó el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea por entender que “sería la entrega total del patrimonio de los argentinos” y prometió “no permitir que se les quiten derechos a los trabajadores” por la aplicación del convenio.

En declaraciones al programa Toma y daca en AM 750, el ex titular de la CGT también consideró que el acuerdo es la antesala a una reforma laboral y señaló que se estudian acciones contra la ratificación del acuerdo, que deberá lograr el visto bueno del Congreso Nacional: “Vamos a ver qué medidas tomamos para que no se apruebe esta entrega frente a los países europeos”.

Sobre la situación de los gremios, Moyano aseguró que “las obras sociales están todas al borde de la quiebra”.