El FMI se mostró a favor del swap con Estados Unidos pero pidió acelerar la acumulación de reservas

La Directora de Comunicación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julia Kozack, aseguró este jueves 13 de noviembre que aún “es prematuro” afirmar que el swap de 20.000 millones de dólares acordado entre Argentina y Estados Unidos permitiría cumplir con la meta de reservas del Banco Central acordadas en el programa vigente con el organismo multilateral de crédito.

Kozack habló en conferencia de prensa y dio algunas precisiones sobre el plan económico argentino y valoró que "las autoridades siguen tomando medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar las distorsiones económicas".

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmó que las autoridades argentinas “continúan tomando medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica y combatir las extorsiones económicas”, y destacó que la inflación anual “cayó de niveles de dos dígitos altos el año pasado a alrededor del 30% en septiembre”.

Kozack remarcó además que las últimas presiones cambiarias tuvieron una limitada transferencia a la inflación, algo que atribuyó a la implementación de políticas monetarias y fiscales estrictas. Ese enfoque, dijo, “está funcionando como un ancla para las expectativas”.

La funcionaria sostuvo que el organismo espera que la economía argentina crezca 4,5% en 2025, tras la contracción registrada en 2024. Resaltó que la actividad muestra “una resiliencia importante” en sectores como energía, minería y agricultura, y que estas dinámicas “fueron fundamentales para apoyar la reducción de la pobreza”.

Kozack advirtió que, pese a los avances, persisten desafíos relevantes, aunque señaló que las recientes mejoras en las condiciones de mercado “presentan una oportunidad para reforzar el marco macroeconómico, consolidar la estabilidad y acelerar la acumulación de reservas”. En ese sentido, destacó que las reformas planificadas en materia tributaria y laboral serán necesarias para apuntalar la sostenibilidad fiscal y mejorar las condiciones de crecimiento liderado por el sector privado.

También hizo referencia al apoyo financiero brindado por Estados Unidos, que —aseguró— contribuyó a estabilizar los mercados y complementa el programa con el FMI. “La magnitud y las modalidades de ese apoyo son cuestiones bilaterales entre Estados Unidos y la Argentina, pero estos esfuerzos refuerzan los objetivos de estabilización del país”, expresó.

Kozack insistió en que la implementación sostenida de las políticas y la construcción de consensos para avanzar con las reformas “serán esenciales para consolidar los progresos logrados hasta ahora”.

Consultada sobre el esquema cambiario argentino, recordó que la elección del régimen “es competencia exclusiva de las autoridades del país”. No obstante, aclaró que, para el FMI, cualquier régimen debe ser compatible con el fortalecimiento de las reservas, la estabilidad externa y un crecimiento sostenible.

Respecto de las metas de acumulación de reservas, se mostró prudente: “Sería prematuro hacer comentarios sobre su cumplimiento”. Sin embargo, volvió a marcar la necesidad de acelerar los esfuerzos, mantener un marco fiscal y monetario robusto y fortalecer la confianza del mercado.

